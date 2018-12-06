Ракетный эсминец США McCampbell не приближался к российским территориальным водам более чем на сто километров и при этом находился под контролем корабля российского Тихоокеанского флота. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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Армия и оружие Армия и оружие Украинский закон о пограничниках в Совфеде назвали провокационным Сегодня Рада разрешила пограничникам стрелять без предупреждения и на поражение при вторжении на территорию Украины или нападении на украинские корабли.

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Армия и оружие Армия и оружие В Госдуме оценили возможную отправку кораблей США в Чёрное море Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, передавал, что после инцидента в Керченском проливе Вашингтон готовится направить один военный корабль в Чёрное море.

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