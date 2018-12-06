Армия и оружие

Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов России
РИА Новости
06:54

Ракетный эсминец США McCampbell не приближался к российским территориальным водам более чем на сто километров и при этом находился под контролем корабля российского Тихоокеанского флота. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости06:54

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В Минобороны прокомментировали проход эсминца США у российских территориальных вод

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ТК Звезда03:57

Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов России

РИА Новости06:54
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Армия и оружие

СМИ назвали главную причину слабости общеевропейской армии

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Порошенко перебросил украинских десантников на границу с Россией

Как отмечается, в части состоялась загрузка имущества воинских подразделений и техники Десантно-штурмовых войск (бывшие Высокомобильные десантные войска) в самолеты для переброски на самые опасные направления по всей линии российско-украинской границы в рамках выполнения задач, определенных военным положением.
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Обновлено в 12:48
Армия и оружие

Украинский закон о пограничниках в Совфеде назвали провокационным

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В настоящее время в Воздушно-космических силах РФ несут опытное боевое дежурство истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
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Обновлено в 09:51
Армия и оружие

В Госдуме оценили возможную отправку кораблей США в Чёрное море

Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, передавал, что после инцидента в Керченском проливе Вашингтон готовится направить один военный корабль в Чёрное море.
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Новый малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» начал переход из Новороссийска в Севастополь.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Под Калининградом появится база Пентагона

Обновлено в 14:30
Армия и оружие

Британия выделит ещё £400 млн на атомные подлодки

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о выделении дополнительных £400 млн на программу модернизации атомного подводного флота Dreadnought.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие

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Обновлено в 09:58
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«Калашников» представил арктический беспилотник

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Обновлено в 12:58
Армия и оружие

КНДР построила новую ракетную базу

Американский телеканал CNN утверждает, что КНДР якобы построила на севере страны новую ракетную базу.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

Минобороны России апробирует новые методы создания взлетно-посадочных полос в Арктике

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