Армия и оружие
Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов России
Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов РоссииРИА Новости06:54
Ракетный эсминец США McCampbell не приближался к российским территориальным водам более чем на сто километров и при этом находился под контролем корабля российского Тихоокеанского флота. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости06:54
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