Армия и оружие
Минобороны прокомментировало полет Ту-22М3 над Черным моремРоссийская газета вчера в 12:41
В полете Ту-22М3 сопровождали истребители-бомбардировщики Су-34. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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Российские Ту-22 выполнили многочасовой полет над нейтральными водами Черного моря
Интерфаксвчера в 12:10
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Космос
Корабль «Союз МС-12» с тремя космонавтами на борту состыковался с МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-12» с новым экипажем, в который входят космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох, пристыковался в автоматическом режиме к российскому модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 22:50
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В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к границам России
НАТО перебрасывает войска к границе с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете Минобороны "Красная звезда".
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Приемная мать из Магадана, морившая ребенка голодом, признана виновной
Жительница Магадана, семь лет морившая своего приемного ребенка голодом для получения социальных выплат, приговорена судом к шести годам лишения свободы, информирует СК РФ.
Обновлено в 00:42
Авто
Tesla представила новый электромобиль Model Y
Американская компания Tesla впервые продемонстрировала в четверг в Лос-Анджелесе новейшую модель кроссовера Model Y с электродвигателем.
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Шоу-бизнес
У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга
Обновлено вчера в 16:38
Политика
КНДР намерена прервать переговоры с США о денуклеаризации
Как отметила Цой Сон Хи, позже в ходе встречи в расширенном составе госсекретарь США Майкл Помпео и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон "внесли атмосферу враждебности и недоверия, чем создали препятствия конструктивным усилиям для переговоров верховных лидеров КНДР и США, в результате саммит закончился без какого-либо значимого результата".
Обновлено в 01:45
Религия
Патриарх попросил передать РПЦ Музей Рублева и старейший храм Москвы
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам зимы
Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов (есть в распоряжении RT).
Обновлено в 00:00
Общество
Строительство завода на берегу Байкала приостановлено
Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала приостановлено по решению суда до устранения всех нарушений.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Вице-губернатор Приморья ушел в отставку
Заместитель губернатора Приморского края, курировавший вопросы образования, культуры, реализации научных, научно-технических и инновационных программ, Константин Межонов подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации края.
Обновлено в 00:37
Транспорт
ЦОДД оштрафован за установку небезопасных дорожных знаков
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) был оштрафован за установку в Москве нестандартных дорожных знаков, 15 марта сообщается на сайте «Коммерсанта».
Обновлено в 01:05
Происшествия
На Тайване зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено 13 марта в 21:02
Финансы
Годовая инфляция в феврале выросла до 5,2%
Годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2%. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Правительство предложило «Победе» вместо 30 Boeing Max купить российские МС-21
Правительство пока не разрешило 100%-ной «дочке» «Аэрофлота» – лоукостеру «Победа» купить дополнительные 30 судов Boeing 737 Max.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
В США назвали ситуацию в Керчи проблемой для поставок СПГ Украине
Ситуация в Керченском проливе затрудняет перспективы продажи американского сжиженного природного газа (СПГ) Украине.
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Политика
Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено вчера в 11:58
Финансы
Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США
Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено вчера в 17:26
Армия и оружие
Пентагон заявил о начале разработки запрещенных ракет после выхода из ДРСМД
Специальный представитель Министерства обороны США подполковник Мишель Балданса заявила, что после выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности Вашингтон начал разработку компонентов для такого вооружения, передает CNN.
Обновлено 13 марта в 03:20
Общество
В Новосибирске разрешили установить памятник Сталину
Обновлено вчера в 05:09
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива
Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 19:28
Футбол
Краснодар — Валенсия 1:1
На 85-й минуте нападающий «быков» Магомед-Шапи Сулейманов забил из-за пределов штрафной и вывел российский клуб вперед.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
США обвинили Volkswagen в крупном мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Volkswagen в "крупном мошенничестве", передает CNBC.
Обновлено в 01:27
Политика
В Раде заявили, что Украину покинули десять миллионов человек
Более десяти миллионов трудоспособных украинцев покинули страну и развивают экономику других стран.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Парламент Китая одобрил новый закон об иностранных инвестициях
Депутаты высшего законодательного органа Китая — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу одобрили закон об иностранных инвестициях, который направлен на повышение уровня транспарентности относительно иностранных инвестиций в Китае, а также на обеспечение равных условий китайским и иностранным компаниям на рынке.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Грузовое судно село на мель в Керченском проливе
Грузовое судно Maryland под флагом Либерии, перевозившее металл, село на мель в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:44
Здоровье
Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов
Минздрав поддерживает инициативу депутата Госдумы Леонида Огуля (фракция "Единая Россия") о том, чтобы убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов в отдельные изолированные помещения или реализовывать ее в специальных алкомаркетах.
Обновлено в 01:05