Армия и оружие

Минобороны прокомментировало полет Ту-22М3 над Черным моремРоссийская газета вчера в 12:41

В полете Ту-22М3 сопровождали истребители-бомбардировщики Су-34. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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Появилось видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем

Взгляд.ру01:40

Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем

ФАН00:00

Российские Ту-22 выполнили многочасовой полет над нейтральными водами Черного моря

Интерфаксвчера в 12:10

Опубликованы кадры полета бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем

РИА Новостивчера в 20:41

Два Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Черного моря

ТАССвчера в 12:24

Полет бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над Черным морем. Видео

Вести.Ruвчера в 22:31

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ поднялись в небо над Черным морем

ТК Звездавчера в 12:02
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Происшествия

В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях погибли до 27 человек

Обновлено в 00:49
Космос

Корабль «Союз МС-12» с тремя космонавтами на борту состыковался с МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-12» с новым экипажем, в который входят космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох, пристыковался в автоматическом режиме к российскому модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к границам России

НАТО перебрасывает войска к границе с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете Минобороны "Красная звезда".
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

Приемная мать из Магадана, морившая ребенка голодом, признана виновной

Жительница Магадана, семь лет морившая своего приемного ребенка голодом для получения социальных выплат, приговорена судом к шести годам лишения свободы, информирует СК РФ.
Обновлено в 00:42
Авто

Tesla представила новый электромобиль Model Y

Американская компания Tesla впервые продемонстрировала в четверг в Лос-Анджелесе новейшую модель кроссовера Model Y с электродвигателем.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга

Обновлено вчера в 16:38
Политика

КНДР намерена прервать переговоры с США о денуклеаризации

Как отметила Цой Сон Хи, позже в ходе встречи в расширенном составе госсекретарь США Майкл Помпео и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон "внесли атмосферу враждебности и недоверия, чем создали препятствия конструктивным усилиям для переговоров верховных лидеров КНДР и США, в результате саммит закончился без какого-либо значимого результата".
Обновлено в 01:45
Религия

Патриарх попросил передать РПЦ Музей Рублева и старейший храм Москвы

Обновлено вчера в 22:00
Общество

Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам зимы

Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов (есть в распоряжении RT).
Обновлено в 00:00
Общество

Строительство завода на берегу Байкала приостановлено

Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала приостановлено по решению суда до устранения всех нарушений.
Обновлено в 01:55
Хоккей

Кучеров установил рекорд НХЛ по передачам в сезоне среди россиян

Обновлено в 01:57
Происшествия

Вице-губернатор Приморья ушел в отставку

Заместитель губернатора Приморского края, курировавший вопросы образования, культуры, реализации научных, научно-технических и инновационных программ, Константин Межонов подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации края.
Обновлено в 00:37
Транспорт

ЦОДД оштрафован за установку небезопасных дорожных знаков

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) был оштрафован за установку в Москве нестандартных дорожных знаков, 15 марта сообщается на сайте «Коммерсанта».
Обновлено в 01:05
Происшествия

На Тайване зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено 13 марта в 21:02
Финансы

Годовая инфляция в феврале выросла до 5,2%

Годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2%. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Обновлено вчера в 13:26
Политика

Правительство предложило «Победе» вместо 30 Boeing Max купить российские МС-21

Правительство пока не разрешило 100%-ной «дочке» «Аэрофлота» – лоукостеру «Победа» купить дополнительные 30 судов Boeing 737 Max.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

В США назвали ситуацию в Керчи проблемой для поставок СПГ Украине

Ситуация в Керченском проливе затрудняет перспективы продажи американского сжиженного природного газа (СПГ) Украине.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено вчера в 11:58
Финансы

Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США

Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено вчера в 17:26
Армия и оружие

Пентагон заявил о начале разработки запрещенных ракет после выхода из ДРСМД

Специальный представитель Министерства обороны США подполковник Мишель Балданса заявила, что после выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности Вашингтон начал разработку компонентов для такого вооружения, передает CNN.
Обновлено 13 марта в 03:20
Общество

В Новосибирске разрешили установить памятник Сталину

Обновлено вчера в 05:09
Армия и оружие

Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива

Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 19:28
Футбол

Краснодар — Валенсия 1:1

На 85-й минуте нападающий «быков» Магомед-Шапи Сулейманов забил из-за пределов штрафной и вывел российский клуб вперед.
Обновлено вчера в 15:40
Общество

США обвинили Volkswagen в крупном мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Volkswagen в "крупном мошенничестве", передает CNBC.
Обновлено в 01:27
Политика

В Раде заявили, что Украину покинули десять миллионов человек

Более десяти миллионов трудоспособных украинцев покинули страну и развивают экономику других стран.
Обновлено в 00:39
Здоровье

Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе

Обновлено вчера в 20:13
Политика

Парламент Китая одобрил новый закон об иностранных инвестициях

Депутаты высшего законодательного органа Китая — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу одобрили закон об иностранных инвестициях, который направлен на повышение уровня транспарентности относительно иностранных инвестиций в Китае, а также на обеспечение равных условий китайским и иностранным компаниям на рынке.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Грузовое судно село на мель в Керченском проливе

Грузовое судно Maryland под флагом Либерии, перевозившее металл, село на мель в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:44
Транспорт

Автолюбители Москвы нашли хитрый способ парковаться бесплатно

Обновлено в 01:46
Здоровье

Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов

Минздрав поддерживает инициативу депутата Госдумы Леонида Огуля (фракция "Единая Россия") о том, чтобы убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов в отдельные изолированные помещения или реализовывать ее в специальных алкомаркетах.
Обновлено в 01:05
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