Армия и оружие
Минобороны показало видео с галлюциногенным оружиемТВ Центр 10:19
Российское Минобороны показало видео учений бойцов инженерно-штурмовых подразделений, в ходе которых военные применили бронещит с ослепляющими фонарями. Тренировка проходила на полигоне Мулино в Нижегородской области.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:14, Ашберн
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Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие
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Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти.
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Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
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По данным портала Oddschecker, который суммирует ставки крупнейших британских букмекерских контор, самый низкий коэффициент ставок конторы отводят Зеленскому (8/13), затем следует Порошенко (4/1), на третьем месте Тимошенко (23/5).
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Ученые научили роботов с ИИ «размножаться»
В рамках экспериментального проекта ученые создали двух роботов "родителей", которые обменялись программным кодом и создали "ребенка" (пока только в виде кода), унаследовавшего их специфические особенности.
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Врачи рассказали о симптомах диабета второго типа
Диабет второго типа может протекать бессимптомно, однако ученые уверены: высыпания на коже могут рассказать о наличие проблем со здоровьем еще до похода к врачу.
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Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
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Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье.
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По решению Пресненского суда Москвы экс-старший следователь по особо важным делам управления Мария Слезкина была заочно арестована.
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