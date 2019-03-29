Армия и оружие

Минобороны показало видео с галлюциногенным оружиемТВ Центр 10:19

Российское Минобороны показало видео учений бойцов инженерно-штурмовых подразделений, в ходе которых военные применили бронещит с ослепляющими фонарями. Тренировка проходила на полигоне Мулино в Нижегородской области.
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Минобороны показало ослепляющее оружие в действии

РИА Новости10:53

Минобороны показало галлюциногенный щит

Известия10:45

Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия

Взгляд.ру04:31

Минобороны показало ослепляющий щит, который может вызывать галлюцинации

Дождь08:21

Минобороны показало учения с оружием, которое вызывает галлюцинации

Телеканал 360°04:38

Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит

РБК09:48

Видео: саперный спецназ РФ применил галлюциногенное оружие

Российская газета03:33
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:14, Ашберн
Политика

Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие

Обновлено в 20:26
Происшествия

В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром

Следствие ведет доследственную проверку по факту гибели водителя троллейбуса в Казани, по предварительным данным, это случилось после драки с пассажиром, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.
Обновлено в 16:01
Происшествия

В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы

Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.
Обновлено в 22:09
Армия и оружие

США решили вернуться к стратегии времен холодной войны

Вашингтон возвращается к стратегии внезапного развертывания своих войск в Европе, применявшейся во времена холодной войны, сообщает официальная газета министерства обороны США Stars and Stripes.
Обновлено в 21:16
Общество

За публикацию голых фото написавшей Путину девочки никого не накажут

Обновлено в 08:27
Армия и оружие

В ЦПВС заявили о подготовке западными спецслужбами провокации в Сирии

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что боевики в Сирии совместно с «Белыми касками» планируют новые провокации с применением отравляющих веществ.
Обновлено в 15:22
Культура

Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии.
Обновлено в 16:59
Общество

Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено в 21:43
Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли видеоролик в поддержку Зеленского

Обновлено в 05:38
Политика

Дмитрий Гудков оспорил в суде закон об оскорблении власти

Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти.
Обновлено в 08:28
Политика

Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США

Обновлено в 19:10
Авто

Новый кроссовер Renault Arkana сфотографировали на улицах Москвы

Новый купе-кроссовер Renault Arkana, российские продажи которого должны начаться в ближайшие пару месяцев, замечен на тестах в Москве.
Обновлено в 04:21
Политика

Коломойский назвал организатора провокации в Черном море

Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам

Обновлено в 18:43
Происшествия

Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту

Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Политика

Зеленский стал фаворитом букмекерских ставок в Британии

По данным портала Oddschecker, который суммирует ставки крупнейших британских букмекерских контор, самый низкий коэффициент ставок конторы отводят Зеленскому (8/13), затем следует Порошенко (4/1), на третьем месте Тимошенко (23/5).
Обновлено в 20:26
Наука

Ученые научили роботов с ИИ «размножаться»

В рамках экспериментального проекта ученые создали двух роботов "родителей", которые обменялись программным кодом и создали "ребенка" (пока только в виде кода), унаследовавшего их специфические особенности.
Обновлено в 03:03
Здоровье

Врачи рассказали о симптомах диабета второго типа

Диабет второго типа может протекать бессимптомно, однако ученые уверены: высыпания на коже могут рассказать о наличие проблем со здоровьем еще до похода к врачу.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

Обновлено в 12:32
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Политика

Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:54
Политика

Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле

Обновлено в 17:15
Общество

Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги

Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье.
Обновлено в 19:45
Футбол

Кикнадзе: «Семин не покинет „Локомотив“ даже после ухода с поста главного тренера»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о фигуре главного тренера железнодорожников Юрии Семине.
Обновлено в 09:10
Политика

Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле

Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
Обновлено в 21:49
Политика

Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
Обновлено в 15:22
Авто

В России подешевел пикап Isuzu D-Max на 150 тысяч рублей

Обновлено в 12:04
Происшествия

Экс-следователь заочно арестована по делу о вымогательстве взятки

По решению Пресненского суда Москвы экс-старший следователь по особо важным делам управления Мария Слезкина была заочно арестована.
Обновлено вчера в 17:08
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