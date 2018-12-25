Дизайнеры Минобороны России изготовили календарь на 2019 год с элементами военного юмора. Рядом с названием месяца отпечатаны армейские шутки, посвященные родам войск и оружию.

Минобороны РФ представило юмористический календарь на 2019 год

Политика Политика Медведев расширил санкции против Украины Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ представило юмористический календарь на 2019 год Дизайнеры Минобороны России изготовили календарь на 2019 год с элементами военного юмора.

Политика Политика Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из Белоруссии в Россию попадают санкционные и контрафактные товары.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Спорт Спорт Биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры

Политика Политика Кремль прокомментировал поездку детей брянских чиновников в Турцию В Кремле следят за ситуацией с детьми чиновников из города Клинцы Брянской области, которые за счет благотворительного фонда отправились на отдых в Турцию.

Происшествия Происшествия Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО Брасовский районный суд Брянской области отказался выпустить из колонии Юрия Колчина, признанного виновным в организации убийства Галины Старовойтовой.

Политика Политика Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях В документе указывает, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.

Экономика Экономика Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.

Политика Политика Роспотребнадзор: США планировали создать в Симферополе биолабораторию Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские власти собирались создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара.

Общество Общество Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

Политика Политика Песков ответил на доклад «Голоса» о нарушениях на выборах в Приморье ЦИК проанализирует сведения правозащитной организации «Голос» о нарушениях на выборах губернатора Приморского края, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика Политика Медведев подписал документы о маркировке лекарств Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал пакет документов о маркировке товаров, в том числе лекарств.

Энергетика Энергетика В Кремле прокомментировали падение цен на нефть Российская сторона пока не планирует встреч и переговоров с коллегами по ОПЕК в связи со снижением цен на нефть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Общество Общество Мосгорсуд впервые отменил приговор за репост в интернете Мосгорсуд отправил на пересмотр в суд первой инстанции уголовное дело студента Евгения Корта, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды за репост во «ВКонтакте».

Авто Авто Глава Минпромторга рассказал, каким будет внедорожник Aurus Komendant В 2018 году Минпромторг запустил масштабный проект – Aurus.

Происшествия Происшествия Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.

Общество Общество Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018» В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.

Происшествия Происшествия Названа возможная причина обрушения сопки в Хабаровском крае Эксперты проверили данные о сейсмической активности в Верхнебуреинском районе, где произошло обрушение сопки, и не нашли подтверждения версии с метеоритом.

Происшествия Происшествия В Китае мужчина угнал автобус и въехал в толпу людей, есть жертвы В провинции Китая Фуцзянь мужчина угнал рейсовый автобус и въехал в толпу пешеходов, в результате происшествия погибли пять человек, еще около 20 пострадали, сообщает РИА Новости.

Политика Политика Песков рассказал об отношении к Telegram-каналам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Telegram-каналы публикуют информацию, относиться к которой серьёзно нельзя.

Общество Общество Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом Для поздравления депутат снялась на коне и с бокалом шампанского. Она поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку.

Политика Политика Аксенов заявил, что Крым защищен от агрессии со стороны Украины Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров защищен от агрессии со стороны Украины, его жителям ничего не грозит.

Политика Политика Песков посоветовал не вырывать слова Лукашенко из контекста Вряд ли найдется хоть кто-то, кто станет спорить с тем, что Россию и Белоруссию связывают особые союзнические отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Происшествия Происшествия Экс-главу «Росалкогольрегулирования» объявили в международный розыск Следственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.

Происшествия Происшествия Российский депутат избил двух женщин и подростка после корпоратива

Транспорт Транспорт «Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.

Общество Общество Глава Клинцов пообещал оплатить поездку детей чиновников в Турцию Глава города Клинцы Олег Шкуратов сообщил, что намерен полностью возместить расходы на организацию поездки в Турцию детей местных чиновников.

Политика Политика Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.