с чего всё началось

Политика Политика Медведев расширил санкции против Украины Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны представило календарь на 2019 год Министерство обороны России представило календарь на 2019 год.

Происшествия Происшествия Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.

Спорт Спорт Биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Происшествия Происшествия В Китае мужчина угнал автобус и въехал в толпу людей, есть жертвы В провинции Китая Фуцзянь мужчина угнал рейсовый автобус и въехал в толпу пешеходов, в результате происшествия погибли пять человек, еще около 20 пострадали, сообщает РИА Новости.

Политика Политика Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.

Политика Политика Силуанов заявил об утрате доверия к Белоруссии Россия всегда выполняла все свои договоренности с Белоруссией, предоставляла ей скрытые субсидии и прямые кредиты, но сосед и союзник хочет только односторонних выгод, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

Общество Общество Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

Политика Политика Путин заявил об успешном развитии отношений России и Белоруссии

Происшествия Происшествия Институт астрономии РАН исключил падение метеорита в Хабаровском крае Возможно, просто не заметили Полностью исключать версию падения метеорита нельзя, считает ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко.

Политика Политика Кремль прокомментировал поездку детей брянских чиновников в Турцию В Кремле следят за ситуацией с детьми чиновников из города Клинцы Брянской области, которые за счет благотворительного фонда отправились на отдых в Турцию.

Политика Политика Главой Росприроднадзора стала Радионова из Ростехнадзора

Общество Общество Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина

Происшествия Происшествия В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте

Транспорт Транспорт Федеральную трассу «Таврида» в Крыму откроют под Новый год Пресс-служба министерства транспорта Крыма заявила, что проехать по новой трассе в Крыму автомобилисты смогут прямо под Новый год: рабочее движение по первой очереди трассы "Таврида" откроется в ночь с 30 на 31 декабря.

Авто Авто Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.

Общество Общество Навальный рассказал об угодьях, особняках и псарнях сенатора Клишаса Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, выпустил материал о сенаторе Андрее Клишасе, который недавно отметился инициативой арестовывать на 15 суток за оскорбление представителей власти.

Происшествия Происшествия Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка

Экономика Экономика На развитие цифровой экономики России потратят более 1,8 трлн рублей Объем финансирования российской программы по развитию цифровой экономики превысит 1,8 трлн руб. в ближайшие пять лет.

Политика Политика Александр Лукашенко предложил не называть РФ братским государством Лукашенко отметил, что Россию следует признать внешним партнером. Он акцентировал внимание, что он не назвал РФ братским государством.

Энергетика Энергетика В Кремле прокомментировали падение цен на нефть Российская сторона пока не планирует встреч и переговоров с коллегами по ОПЕК в связи со снижением цен на нефть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Энергетика Энергетика Мировые цены на нефть рухнули на 5% Вечером 24 декабря стоимость мартовских фьючерсов на нефть североморской марки Brent впервые с 13 июля 2017 года снизилась на 5,7% — до 50,7 доллара за баррель.

Политика Политика Папа Римский призвал закончить войны на Украине и в Сирии Папа Римский Франциск составил рождественское послание «Urbi et Orbi» (Городу [Риму] и миру), в котором выразил надежду на окончание военных конфликтов в мире.

Происшествия Происшествия Экс-главу «Росалкогольрегулирования» объявили в международный розыск Следственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.

Спорт Спорт Тихонов назвал Шипулина вруном и лентяем Шипулин завершил карьеру По словам чемпиона четырех Олимпиад, Шипулин «обленился» из-за своего тренерского коллектива, хотя должен был стать капитаном сборной России и, возможно, сильнейшим биатлонистом в мире, так как «потенциально» ничем не уступал, а кое в чем даже превосходил француза Мартена Фуркада.

Политика Политика Роспотребнадзор: США планировали создать в Симферополе биолабораторию Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские власти собирались создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара.

Энергетика Энергетика Россия добыла в 2018 году рекордный объем газа «Если говорить о газовой отрасли, были рекордные объемы газа добыты – 733 млрд кубических метров газа, при этом на 20 млрд был увеличен экспорт газа, это почти 10% к уровню 2017 года», – приводит слова Новака РИА «Новости».

Кино Кино Кевин Спейси записал обращение к фанатам в образе Фрэнка Андервуда