с чего всё началось

Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.

Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год

Армия и оружие Армия и оружие Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам Атака ВВС Израиля Вечером 25 декабря шесть израильских самолетов F-16 провели ракетную атаку под Дамаском, большинство ударов были отражены ПВО Сирии, пострадали трое сирийских военных, также частично разрушен склад боеприпасов, сообщало агентство SANA.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард» Министерство обороны по поручению Верховного главнокомандующего провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард", сообщила пресс-служба Кремля.

Армия и оружие Армия и оружие The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков На стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков. Об этом написал газета The Times.

Армия и оружие Армия и оружие В России создают новый комплекс ракетного вооружения «Булат» Госкорпорация "Ростех" занимается созданием нового комплекса управляемого ракетного вооружения "Булат", передает РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Главком ВМФ: США наращивают высокоточное оружие у границ России США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев на заседании Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций ВМФ, прошедшем в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Армия и оружие ВЦИОМ рассказал об улучшении отношения россиян к армии Россияне стали лучше относиться к российской армии на фоне возросшей военной угрозы стране, заявил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Армия и оружие Армия и оружие В Москве не исключили новые полеты военных самолетов РФ в Венесуэлу Посол РФ в Каракасе Владимир Заемский заявил о возможности новых полетов военных самолетов РФ в Венесуэлу.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало видео боевых стрельб ЗРК «Тор» Представители Минобороны РФ разместили в Интернете видеоролик с демонстрацией боевых стрельб ЗРК «Тор-М2У».

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Южной Кореи извинилось за сувениры из ключей проволоки Армия Южной Кореи принесла извинения за изготовление сувениров из колючей проволоки с демонтированного пограничного поста в демилитаризованной зоне, сообщает в среду телеканал YTN.

Армия и оружие Армия и оружие США создали две военные базы в Ираке Военные США создали две военные базы в иракской провинции Анбар, пишет PressTV со ссылкой на Anadolu, которое приводит слова члена временного совета Анбара Фархана Аль-Дулейми.

Армия и оружие Армия и оружие Захарова оценила текущую обстановку в Сирии За последнее время ситуация в Сирии существенных изменений не претерпела, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Армия и оружие Армия и оружие Глава Минобороны ФРГ опровергла полную победу над ИГ Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о победе американской армии над радикальной группировкой ИГ1 в Сирии и выводе военных с территории сирийского государства.

Армия и оружие Армия и оружие «Кобра» устарела: защита бронеавтомобиля оказалась недостаточной Полученные повреждения оказались фатальными.

Армия и оружие Армия и оружие На полигоне Тарское проходят плановые учения мотострелков 58-й армии На полигоне Тарское проходят плановые учения 58-й армии.