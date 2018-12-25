Армия и оружие
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 годТАССвчера в 07:35
Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
ТАССвчера в 07:35
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с чего всё началось
"Чуть не умер сосмеху особенно про вафельницу прикольно", - пишет юзер с ником bossrocketmiumiu в инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. редакции).ТВ Центрвчера в 09:46
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«Стрельба глазами - тайное оружие Кремля», — календарь от Минобороны на 2019 год вызвал ажиотаж в Сети
Южный Федеральныйвчера в 02:37
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 10:25, Ашберн
Армия и оружие
Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам
Атака ВВС Израиля Вечером 25 декабря шесть израильских самолетов F-16 провели ракетную атаку под Дамаском, большинство ударов были отражены ПВО Сирии, пострадали трое сирийских военных, также частично разрушен склад боеприпасов, сообщало агентство SANA.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»
Министерство обороны по поручению Верховного главнокомандующего провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард", сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков
На стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков. Об этом написал газета The Times.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В России создают новый комплекс ракетного вооружения «Булат»
Госкорпорация "Ростех" занимается созданием нового комплекса управляемого ракетного вооружения "Булат", передает РИА Новости.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Главком ВМФ: США наращивают высокоточное оружие у границ России
США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев на заседании Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций ВМФ, прошедшем в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
ВЦИОМ рассказал об улучшении отношения россиян к армии
Россияне стали лучше относиться к российской армии на фоне возросшей военной угрозы стране, заявил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
В Москве не исключили новые полеты военных самолетов РФ в Венесуэлу
Посол РФ в Каракасе Владимир Заемский заявил о возможности новых полетов военных самолетов РФ в Венесуэлу.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео боевых стрельб ЗРК «Тор»
Представители Минобороны РФ разместили в Интернете видеоролик с демонстрацией боевых стрельб ЗРК «Тор-М2У».
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Минобороны Южной Кореи извинилось за сувениры из ключей проволоки
Армия Южной Кореи принесла извинения за изготовление сувениров из колючей проволоки с демонтированного пограничного поста в демилитаризованной зоне, сообщает в среду телеканал YTN.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
США создали две военные базы в Ираке
Военные США создали две военные базы в иракской провинции Анбар, пишет PressTV со ссылкой на Anadolu, которое приводит слова члена временного совета Анбара Фархана Аль-Дулейми.
Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие
Захарова оценила текущую обстановку в Сирии
За последнее время ситуация в Сирии существенных изменений не претерпела, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Глава Минобороны ФРГ опровергла полную победу над ИГ
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о победе американской армии над радикальной группировкой ИГ1 в Сирии и выводе военных с территории сирийского государства.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
«Кобра» устарела: защита бронеавтомобиля оказалась недостаточной
Полученные повреждения оказались фатальными.
Обновлено вчера в 04:06
Армия и оружие
На полигоне Тарское проходят плановые учения мотострелков 58-й армии
На полигоне Тарское проходят плановые учения 58-й армии.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Минобороны приняло решение о строительстве береговой базы на Камчатке
Минобороны России планирует создание новой береговой базы на Камчатке, строительство начнется в ближайшие год-два, сообщил командующий войсками и силами на Северо-Востоке страны контр-адмирал Александр Юлдашев в интервью газете "Красная звезда".
Обновлено в 02:14