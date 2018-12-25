с чего всё началось

Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.

Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»

Политика Политика Порошенко отменил военное положение на Украине Глава государства отметил, что уровень преступности в тех областях Украины, где было введено военное положение, снизился на 26% за время его действия.

Общество Общество МВД предложило изменить бланк паспорта МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Здоровье Здоровье Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Политика Политика Путин предложил бизнесу подключиться к нацпроектам Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских деловых кругов заявил, что рассчитывает на участие предпринимателей в реализации 12 национальных проектов, утвержденных на ближайшие шесть лет, передает корреспондент РБК.

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Энергетика Энергетика Нефть Brent поднялась выше $52 за баррель В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 3,16% к уровню открытия торгов и достигала $52,2 за баррель.

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Политика Политика Глава совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покинул свой пост. Его отставка — одно из условий снятия с компании санкций США.

Армия и оружие Армия и оружие Ливан пожалуется в Совбез ООН на вторжение самолетов ВВС Израиля Правительство Ливана обратится в Совет Безопасности ООН с жалобой на Израиль, ВВС которого зашли в ливанское воздушное пространство и нанесли оттуда воздушные удары по Сирии, заявил 26 декабря министр транспорта Ливана Юсеф Финянос на своей странице в Twitter .

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Армия и оружие Армия и оружие Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам Израиль наносил авиаудар по целям на территории Сирии в тот момент, когда на посадку заходили пассажирские самолеты.

Армия и оружие Армия и оружие The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ Два батальона боевиков-исламистов воюют на стороне Украины, причем бойцы одного из них проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пишет британское издание The Times.

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Энергетика Энергетика Сечин рассказал о консервативном сценарии цен на нефть в 2019 году Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о консервативном варианте прогноза цен на нефть в 2019 году.

Происшествия Происшествия На трассе Ялта-Севастополь обрушилась скала Обвал горной породы произошел на автодороге Ялта-Севастополь днем в среду, по предварительной информации, пострадавших нет, но движение затруднено, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Севастополя.

Политика Политика Авен объяснил отсутствие на встрече с Путиным Председатель совета директоров Альфа-Банка Пётр Авен не участвовал во встрече Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса из-за своего отъезда.

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