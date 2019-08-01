с чего всё началось

Президент России Владимир Путин распорядился задействовать в тушении пожаров на Дальнем Востоке и в Сибири Минобороны РФ.

Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири

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