Армия и оружие

Минобороны получит первый Ми-38Т до конца июняТАСС 10:10

Первый вертолет Ми-38Т будет поставлен Минобороны РФ до конца июня 2019 года. Об этом сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский на брифинге на выставке Aero India 2019.
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Минобороны получит военный Ми-38Т в июне 2019 года

Коммерсантъ11:21

Минобороны получит первый Ми-38Т до конца июня

ТАСС10:10

Минобороны получит первый вертолет Ми-38Т в июне

Известия10:24

В России создадут арктическую версию самого тяжелого вертолета Ми-26

Газета.Ru10:18

«Вертолеты России» разработают арктический вариант Ми-26

РЕН ТВ10:09

ВКС России в июне получат первый новейший вертолет Ми-38Т

РИА Новости10:23

Вертолёт Ми-38Т планируют поставить Минобороны России в июне

RT на русском10:36
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Футбол

«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Челси» в финале Кубка лиги

Финальный матч Кубка английской лиги между "Манчестер Сити" и "Челси" завершился победой "горожан" в серии послематчевых 11-метровых ударов со счетом 4:3.
Обновлено в 14:55
Политика

Явка на парламентских выборах в Молдавии превысила 20%

Явка на парламентских выборах в Молдавии к 13.00 по московскому времени составила 20,92%, сообщается на сайте Центризбиркома республики.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Отсидевшему в тюрьме 39 лет невиновному американцу выплатят $21 млн

Власти Калифорнии выплатят $21 млн американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 39 лет, передает АВС News.
Обновлено в 14:21
Театры

Театр Вахтангова заменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового

Театр Вахтангова 24 февраля заменил спектакль "Посвящение Еве" из-за плохого самочувствия народного артиста СССР Василия Ланового, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 14:58
Футбол

«Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России

«Ростов» с минимальным счётом обыграл «Краснодар» в ответном матче и впервые с 2014-го пробился в полуфинал Кубка России по футболу.
Обновлено в 14:32
Спорт

Третьяков выиграл общий зачёт Кубка мира по скелетону

Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем общего зачёта Кубка мира сезона-2018/19.
Обновлено в 13:11
Политика

Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США

В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
Обновлено в 07:00
Музыка

Певицу Maruv могут лишить права представить Украину на «Евровидении»

Обновлено в 01:54
Политика

Самойлова отреагировала на скандал вокруг украинского отбора на Евровидение

Российская певица Юлия Самойлова в интервью телеканалу "360" прокомментировала скандал вокруг финалисток украинского национального отбора на Евровидение сестер Анны и Марии Опанасюк.
Обновлено в 14:53
Гаджеты

Huawei презентовала смартфон Mate X со складывающимся экраном

Китайская компания Huawei в воскресенье анонсировала новый складной смартфон Huawei Mate X с поддержкой технологии 5G, сообщается в официальном аккаунте Huawei в Weibo.
Обновлено в 11:25
Общество

В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

В Москве завершился марш памяти политика Бориса Немцова, который был убит четыре года назад в центре столицы.
Обновлено в 07:38
Политика

Голикова рассказала, как рассчитывала пенсии с Путиным «в столбик»

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что перед посланием к Федеральному собранию рассчитывала с президентом России Владимиром Путиным пенсии "в столбик".
Обновлено в 09:54
Политика

Президент Эстонии поддержала полный перевод образования на госязык

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала полный перевод образования в республике на эстонский язык, выступая в воскресенье с торжественной речью по случаю 101-летней годовщины провозглашения независимости республики в Таллине.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку вблизи Крыма

Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 13:44
Политика

Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»

Обновлено вчера в 08:15
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова уверен, что Макгрегор боится реванша с Хабибом

Обновлено в 10:42
Политика

На границе Венесуэлы продолжаются столкновения

Беспорядки зафиксированы в бразильском городе Пакарайма, близ которого пролегает межгосударственная граница.
Обновлено в 14:29
Происшествия

В Бангладеш неизвестный попытался захватить пассажирский самолет

В международном аэропорту Шах-Аманат в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш арестовали вооруженного мужчину, который попытался захватить пассажирский самолет.
Обновлено в 10:07
Политика

Журналистку RT ранили на протестах в Венесуэле

Обновлено в 08:56
Политика

Украина в рекламе ПВО «сбила» МиГ-29

Украинская компания Spetstechnoexport на выставке Aero India 2019 в рекламе системы ПВО С-125М "Печора" "сбила" самолет, по очертаниям похожий на МиГ-29,передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:08
Политика

Украинская журналистка резко раскритиковала участников Майдана

Обновлено в 14:03
Происшествия

Сообщение о пожаре в музее Пушкина не подтвердилось

В результате сообщение о пожаре не подтвердилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Обновлено в 12:31
Происшествия

В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Астраханской области.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи

Обновлено в 07:24
Общество

В Челябинске директор отчитала школьников за кражи в столовой

Обновлено в 04:34
Происшествия

Преступники пытались ограбить офис «Мегафона» в Москве

Двое неизвестных совершили попытку ограбления офиса продаж «Мегафон» на юго-западе российской столицы, но были задержаны после срабатывания сигнализации, сообщает 24 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:13
Единоборства

Александр Емельяненко дал пощёчину спортсмену во время мастер-класса

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко во время мастер-класса в одном из фитнес-клубов Москвы дал пощёчину неизвестному спортсмену.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Георгия Данелию ввели в искусственную кому

Врачи ввели 88-летнего режиссера Георгия Данелию в искусственную кому для стабилизации дыхания, сообщила РИА Новости его супруга Галина Юркова-Данелия.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с Су-27

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой, сообщает телеканал SVT.
Обновлено в 08:19
Общество

ЦОДД призвал быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды

Обновлено в 12:01
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