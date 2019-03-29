Армия и оружие
Минобороны показало видео с галлюциногенным оружиемТВ Центр 10:19
Российское Минобороны показало видео учений бойцов инженерно-штурмовых подразделений, в ходе которых военные применили бронещит с ослепляющими фонарями. Тренировка проходила на полигоне Мулино в Нижегородской области.
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Общество
Участники «Юнармии» получат дополнительные баллы к ЕГЭ
Участники отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» получат дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения, сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко в интервью ТАСС.
Обновлено в 14:03
Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено в 14:25
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено в 16:28
Футбол
Стало известно, в какой клуб может уйти Педро Роша
Обновлено в 08:46
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Скончался бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский, сообщила «Медуза» со ссылкой на его подругу и заместителя в «Коммерсантъ-Власти» и Openspace.ru Вероника Куцылло.
Обновлено в 17:32
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Политика
Бутину могут депортировать из США в день приговора
Обновлено в 16:07
Спорт
Загитова выступала на чемпионате России с сильным ожогом ноги
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с сильным ожогом ноги.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк
В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Авто
Все новые автомобили в ЕС оснастят алкотестерами
Все новые автомобили, в число которых попадают грузовики и автобусы, предназначенные для продажи в ЕС, должны быть оборудованы алкотестерами.
Обновлено в 12:29
Технологии
Зарубежные VPN-сервисы отказались выполнять требования Роскомнадзора
Накануне Роскомнадзор сообщил, что направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к государственной информационной системе для блокировки запрещенных в России ресурсов.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Абызов обзавелся элитным жильем перед арестом
За шесть дней до ареста экс-министр "Открытого правительства" завершил сделку по покупке целого этажа в доме 9/12 в 1-м Обыденском переулке в Москве.
Обновлено в 04:20
Кино
Танос показал «туалетные» тренировки перед встречей с Человеком-муравьем
Актер Джош Бролин, играющий Таноса в киновселенной Marvel, показал, как его персонаж готовится ко встрече с Человеком-муравьем.
Обновлено в 06:46
Футбол
«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»
«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Карельскую анархистку обвинили в оправдании терроризма из-за поста и комментария «ВКонтакте»
В следствии заявили, что, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет» Муранова 2 ноября 2018 года, находясь в Медвежьегорске, разместила пост на своей странице «ВКонтакте» и комментарий в группе.
Обновлено в 17:12
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Политика
Украинский политик сравнил Порошенко с Бандерой и вурдалаком
Президент Украины Петр Порошенко объединил в себе все худшие качества "убогих и богомерзских лидеров", заявил в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Обновлено в 13:28
Культура
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
«За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства присвоить почетное звание народный артист РФ Пореченкову Михаилу Евгеньевичу», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 07:15
Авто
Kia представила новый компактный кроссовер
Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.
Обновлено вчера в 05:07
Авто
Пикап Isuzu D-Max стал дешевле на 150 тысяч рублей
Обновлено в 05:04
Политика
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено в 12:34
Космос
Китай успешно испытал элементы двигателя сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-9»
Китайские ученые успешно провели испытания совместимости турбонасосного агрегата и газогенератора для двигателя сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-9», сообщает 28 марта издание China Daily.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у линии разграничения в Донбассе
Беспилотник США RQ-4B-30 Global Hawk пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 13:16