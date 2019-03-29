Армия и оружие

Минобороны показало видео с галлюциногенным оружиемТВ Центр 10:19

Российское Минобороны показало видео учений бойцов инженерно-штурмовых подразделений, в ходе которых военные применили бронещит с ослепляющими фонарями. Тренировка проходила на полигоне Мулино в Нижегородской области.
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Минобороны показало ослепляющее оружие в действии

РИА Новости10:53

Минобороны показало галлюциногенный щит

Известия10:45

Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит

РБК09:48

Минобороны показало ослепляющий щит, который может вызывать галлюцинации

Дождь08:21

Минобороны показало учения с оружием, которое вызывает галлюцинации

Телеканал 360°04:38

Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия

Взгляд.ру04:31

Видео: саперный спецназ РФ применил галлюциногенное оружие

Российская газета03:33
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Общество

Участники «Юнармии» получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Участники отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» получат дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения, сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко в интервью ТАСС.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Подростки объяснили, зачем осквернили Вечный огонь на Кубани

Обновлено в 14:18
Экономика

ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей

Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено в 14:25
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено в 16:28
Футбол

Стало известно, в какой клуб может уйти Педро Роша

Обновлено в 08:46
Наука

Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок

Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Общество

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Скончался бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский, сообщила «Медуза» со ссылкой на его подругу и заместителя в «Коммерсантъ-Власти» и Openspace.ru Вероника Куцылло.
Обновлено в 17:32
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Политика

Бутину могут депортировать из США в день приговора

Обновлено в 16:07
Армия и оружие

Истребители ВВС Британии сопроводили Ту-160 над Северным морем

Обновлено в 14:17
Хоккей

Форвард «Салавата» оскорблял судей во время матча с «Авангардом»

Обновлено в 17:09
Спорт

Загитова выступала на чемпионате России с сильным ожогом ноги

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с сильным ожогом ноги.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк

В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Авто

Все новые автомобили в ЕС оснастят алкотестерами

Все новые автомобили, в число которых попадают грузовики и автобусы, предназначенные для продажи в ЕС, должны быть оборудованы алкотестерами.
Обновлено в 12:29
Технологии

Зарубежные VPN-сервисы отказались выполнять требования Роскомнадзора

Накануне Роскомнадзор сообщил, что направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к государственной информационной системе для блокировки запрещенных в России ресурсов.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Абызов обзавелся элитным жильем перед арестом

За шесть дней до ареста экс-министр "Открытого правительства" завершил сделку по покупке целого этажа в доме 9/12 в 1-м Обыденском переулке в Москве.
Обновлено в 04:20
Кино

Танос показал «туалетные» тренировки перед встречей с Человеком-муравьем

Актер Джош Бролин, играющий Таноса в киновселенной Marvel, показал, как его персонаж готовится ко встрече с Человеком-муравьем.
Обновлено в 06:46
Футбол

«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»

«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Карельскую анархистку обвинили в оправдании терроризма из-за поста и комментария «ВКонтакте»

В следствии заявили, что, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет» Муранова 2 ноября 2018 года, находясь в Медвежьегорске, разместила пост на своей странице «ВКонтакте» и комментарий в группе.
Обновлено в 17:12
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Политика

Украинский политик сравнил Порошенко с Бандерой и вурдалаком

Президент Украины Петр Порошенко объединил в себе все худшие качества "убогих и богомерзских лидеров", заявил в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Обновлено в 13:28
Культура

Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста

«За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства присвоить почетное звание народный артист РФ Пореченкову Михаилу Евгеньевичу», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 07:15
Авто

Kia представила новый компактный кроссовер

Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.
Обновлено вчера в 05:07
Авто

Пикап Isuzu D-Max стал дешевле на 150 тысяч рублей

Обновлено в 05:04
Происшествия

Начальника ГИБДД Москвы наказали после ДТП на Можайском шоссе

Обновлено в 10:04
Политика

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено в 12:34
Космос

Китай успешно испытал элементы двигателя сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-9»

Китайские ученые успешно провели испытания совместимости турбонасосного агрегата и газогенератора для двигателя сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-9», сообщает 28 марта издание China Daily.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено в 07:17
Армия и оружие

Беспилотник США заметили у линии разграничения в Донбассе

Беспилотник США RQ-4B-30 Global Hawk пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 13:16
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли видеоролик в поддержку Зеленского

Обновлено в 05:38
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