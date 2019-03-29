Армия и оружие
Минобороны показало видео с галлюциногенным оружиемТВ Центр 10:19
Российское Минобороны показало видео учений бойцов инженерно-штурмовых подразделений, в ходе которых военные применили бронещит с ослепляющими фонарями. Тренировка проходила на полигоне Мулино в Нижегородской области.
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Жители Прибайкалья ощутили подземные толчки
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В США впервые пересадили почку от ВИЧ-инфицированного донора
Врачи впервые пересадили орган от живого ВИЧ-инфицированного донора ВИЧ-инфицированному пациенту.
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В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы
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В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России
В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов
Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 22:15
Общество
Историк рассказал о девизе авиаконструктора Ильюшина
Заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов в публикации для газеты «Известия» рассказал о девизе советского авиаконструктора Сергея Ильюшина.
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Происшествия
Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование
В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
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Армия и оружие
Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160
Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено в 20:29
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
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Политика
Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев
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Обновлено в 14:45
Общество
Камчатский гороскоп, 29 - 31 марта
Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА: Пятничный гороскоп по своему эмоциональному фону обещает, мягко говоря, не слишком благоприятный день.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение
В Башкирии уволили 60-летнего учителя по ОБЖ, истории и по естествознанию после прокурорской проверки, сообщает сайт tdnu.ru со ссылкой на источник в прокуратуре.
Обновлено в 13:17
Здоровье
Обезьяны атаковали больницу и оставили пациентов без еды
Обновлено в 07:44
Политика
США приготовили новые санкции против России
США почти согласовали новый пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни
Предполагаемый виновник смертельной аварии на Можайском шоссе пришел в полицию после обращения главы Чечни, сообщил Рамзан Кадыров.
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Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
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Стоит отметить, что слухи о возможном романе Анны Седоковой с 24-летним хокеистом Андреем Мироновым появились в ноябре прошлого года.
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Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.
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В Сети появилось видео с хромбуком Google Atlas
Ранее в Сети уже появлялись публикации о Google Atlas, однако о каких-либо подробностях не сообщалось.
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Армия и оружие
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Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) объявила о том, что 29 марта в Венесуэле состоялось открытие учебно-тренировочного вертолетного центра, который был создан при участии российских специалистов, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
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Даже Месси, Роналду или Неймар не стоят 280 миллионов. Я не сомневаюсь в таланте Мбаппе.
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В Татарстане назвали причину отравления детей в бассейне
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«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10