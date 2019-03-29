Армия и оружие

Минобороны показало видео с галлюциногенным оружиемТВ Центр 10:19

Российское Минобороны показало видео учений бойцов инженерно-штурмовых подразделений, в ходе которых военные применили бронещит с ослепляющими фонарями. Тренировка проходила на полигоне Мулино в Нижегородской области.
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Минобороны показало ослепляющее оружие в действии

РИА Новости10:53

Минобороны показало ослепляющий щит, который может вызывать галлюцинации

Дождь08:21

Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит

РБК09:48

Минобороны показало галлюциногенный щит

Известия10:45

Минобороны показало учения с оружием, которое вызывает галлюцинации

Телеканал 360°04:38

Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия

Взгляд.ру04:31

Видео: саперный спецназ РФ применил галлюциногенное оружие

Российская газета03:33
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Здоровье

Хирургическое отделение Пеновской ЦРБ переехало в новое помещение

Обновлено в 07:24
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам

Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес

Ланской, обвиненный в смерти Началовой, обратился к Гордон

Обновлено в 07:15
Политика

Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США

Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.
Обновлено в 19:10
Экономика

Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля

Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено в 12:54
Политика

Президент Сербии вновь привел в пример Косово, говоря про Крым

Президент Сербии Александр Вучич вновь привел в пример ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
Религия

РПЦ не обращалась к властям Петербурга по вопросу передачи Исаакия

Власти Петербурга не получали обращений от Русской православной церкви (РПЦ) по использованию Исаакиевского собора после того, как распоряжение о порядке его передачи Санкт-Петербургской епархии утратило силу 30 декабря 2018 года.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Один человек ранен в результате стрельбы близ станции МЦК в Москве

Обновлено в 09:17
Политика

Дмитрий Медведев призвал разделять критику власти и ее оскорбление

Премьер-министр отметил, что обычная критика власти на просторах Сети, будь даже она достаточно жесткой, не должна являться причиной возникновения судебной ответственности.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская показала короткую стрижку

Актриса примерила новый брутальный образ Сегодня звезда российского театра и кино Елизавета Боярская удивила подписчиков своей страницы в "Инстаграме".
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы

Обновлено в 03:19
Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории

Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что страна не намерена открывать на своей территории базы НАТО.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту

Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Политика

Президент РФ наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Глава российского государства Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:12
Политика

Прокурор настаивает на депортации Бутиной из США

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в незаконной работе иностранным агентом в США, будет депортирована из страны.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес

Юлий Гусман перенес операцию на сердце

Режиссер Юлий Гусман оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Медики провели чистку сосудов, и после реабилитации телеведущего выписали.
Обновлено в 07:20
Политика

Пашинян оценил встречу с Алиевым по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.
Обновлено в 10:17
Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:24
Здоровье

В Оренбургской области снизилось количество погибших в ДТП

Как отметил начальник управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области Андрей Костенков, в Оренбургской области удалось добиться снижения количества погибших в ДТП.
Обновлено в 09:23
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях

Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря

Примечательно, что корабли НАТО появились в акватории Черного моря накануне проведения президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Полиция Лондона задержала пятерых сторонников Brexit

В центре Лондона полиция задержала сторонников немедленного выхода Великобритании из Евросоюза.
Обновлено в 19:27
Наука

В массовом вымирании амфибий ученые обвинили грибковое заболевание

Обновлено в 09:32
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

Обновлено в 19:49
Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Как умирала Жанна Фриске, рассказала Ольга Орлова

Артистка Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни певицы Жанны Фриске, сообщает "Дни.ру".
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Генштаб: В весеннюю кампанию на службу призовут 135 тысяч россиян

С апреля по середину июля на военную службу призовут 135 тысяч человек.
Обновлено в 09:53
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