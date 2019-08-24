с чего всё началось

Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море. Макет боевого блока успешно поразил учебную цель на полигоне "Кура", расположенном на Камчатке.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Происшествия NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала младшую дочь Лобода почти не показывает младшую дочь в соцсетях. На этот раз певица сделала исключение.

Общество Социологи рассказали об основном способе знакомства пар Американские социологи из Стэнфордского университета провели исследование, в результате которого они узнали про основной способ знакомства людей в современном мире.

Общество Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.

Культура Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.

Политика Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.

Армия и оружие Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы Сирийские правительственные войска полностью освободили северные районы провинции Хама от террористических формирований, заявили в Генштабе Вооружённых сил Сирии.

Культура Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.

Армия и оружие В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Авто Новый Mercedes C-Class 2021 модельного года появился на фото Экстерьер автомобиля, как видно на рендерах, будет выполнен в актуальной фирменной стилистике немецкого бренда: все его черты прослеживаются в новых седанах и купе CLS, CLA, а также внедорожниках GLA и GLS.

Политика Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец» «Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.

Происшествия Во Франции полиция применила водометы против недовольных саммитом G7 Во французском Байонне полиция четыре раза применила водометы для разгона шествия противников саммита G7, который проходит в Биаррице.

Футбол «Зенит» проиграл в гостях «Уфе» Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Сирии Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Происшествия В Астраханской области нашли пропавшего португальца Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Футбол Гурцкая: «Мы пытались подписать Марио Фернандеса в „Спартак“» Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о желании «Спартака» подписать Марио Фернандеса.

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Авто Показаны изображения пикапа Rolls-Royce Cullinan Если Rolls-Royce предложит пикап Cullinan, можно поспорить, что хотя бы несколько человек захотят его просто из фанатизма.

Экономика Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.

Финансы Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.