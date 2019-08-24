Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»ТАСС 08:43
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море. Макет боевого блока успешно поразил учебную цель на полигоне "Кура", расположенном на Камчатке.
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с чего всё началось
Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой показан пуск баллистической ракеты «Булава» с атомной подлодки «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море.РБК11:25
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
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