с чего всё началось

Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море. Макет боевого блока успешно поразил учебную цель на полигоне "Кура", расположенном на Камчатке.

Происшествия Дело возбуждено против «Победы» из-за недопуска пассажира на рейс Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа».

Единоборства Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.

Происшествия В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца Потерявшийся в Астраханской области гражданин Португалии найден живым и не нуждается в медицинской помощи.

Политика Порошенко призвал Киев напомнить Европе об «угрозе» России Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнем властям страны с призывом напомнить о «российской угрозе» мировым лидерам в ходе встречи в Польше, запланированной на 1 сентября.

Общество Во Флориде в двух отелях открылись подводные библиотеки Во Флориде два отеля на острове Ки-Уэст предлагают посетителям воспользоваться подводными библиотеками и читать водонепроницаемые книги прямо в бассейне, сообщает Travel and Leisure.

Культура Оксимирон сообщил об уходе из Booking Machine Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Booking Machine.

Культура Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.

Здоровье Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.

Музыка Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.

Политика Первый президент Украины рассказал о своей самой большой ошибке «Самая большая моя ошибка была, что в моих действиях на первых порах было очень много идеализма, очень много эйфории», — заявил Кравчук в интервью «112 Украина».

Авто Самый экономичный Kia Cerato выходит в продажу Компания KIA начала прием заказов на новую версию седана Cerato/K3 с суперэкономичной силовой установкой месяц назад, а накануне первые товарные автомобили были переданы покупателям.

Экономика Электросети Эфиопии выручили $200 млн от экспорта электроэнергии Государственное предприятие электроснабжения Эфиопии получило более 200 миллионов долларов США от продажи электроэнергии в страны-соседи в прошедшем финансовом году 2018/19.

Армия и оружие Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.

Здоровье Список необходимых прививок для школьников опубликовал Роспотребнадзор В ведомстве составили список необходимых прививок для поступающих в первый класс, который опубликовали на официальном сайте.

Авто LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.

Хоккей Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Политика Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7 Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич считает, что предложение главы Евросовета Дональда Туска пригласить на G7 вместо РФ Украину направлено на накаливание русофобии на саммите, при этом линия поведения ЕС остается антироссийской.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.

Политика Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая «Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.

Политика Кремль заявил о начале диалога Путина и Зеленского Диалог президентов России и Украины стартовал. Об этом, как сообщает РИА Новости, объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Происшествия Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.