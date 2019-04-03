Армия и оружие

«Белые лебеди» пролетели над северными морямиВести.Ru вчера в 15:42

Самолеты находились в воздухе около 13 часов, экипажи отработали дозаправку в воздухе. Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
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Полёт российских Ту-160 над Баренцевым, Норвежским и Северным морями — видео

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Самолеты НАТО второй раз за неделю сопроводили Ту-160 над Северным морем

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По тревоге из-за российских Ту-160 подняли датские и норвежские истребители

Газета.Ruвчера в 15:29

Российские ракетоносцы совершили 13-часовой полет над северными морями

Взгляд.рувчера в 15:23

Истребители НАТО полетали с российскими самолетами

Lenta.ruвчера в 17:35

«Белые лебеди» пролетели над северными морями

Вести.Ruвчера в 15:42
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Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
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Политика

В Госдепе США сменился официальный представитель

Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео поблагодарил бывшего официального представителя Государственного департамента Хезер Науэрт за проделанную на этом посту работу и поприветствовал ее преемницу Морган Ортагус.
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Обновлено в 03:27
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Инесса Шевчук обозвала Вику Романец «больным человеком»

Бывали случаи, что я выставляла рекламный пост, и заказчику тут же начинали писать пиарщики Романец, чтобы и с ней сделали рекламу.
Обновлено в 02:34
Экономика

РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз

Место франшизы в рейтинге определяется количеством заключенных в 2018 году договоров.
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Структура Саида Керимова продала 3,84% «Полюса»

Структура Саида Керимова Polyus Gold International Limited (PGIL) продала 3,84% золотодобывающей компании ПАО «Полюс».
Обновлено в 03:55
Происшествия

СК начал проверку после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

Следственный комитет (СК) России начал проверку после ДТП в Московской области, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес

Певица Нюша разместила семейный снимок с мужем

Напомним, 6 ноября 2018 года певица Нюша впервые стала мамой.
Обновлено в 03:23
Политика

Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах

Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 02:10
Политика

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

Согласно законопроекту, директор национальной разведки США за месяц должен установить, вмешивалась ли Россия в выборы в США.
Обновлено вчера в 11:14
Наука

Ученые нашли окаменелость денисовского черепа

Ученые нашли в Денисовской пещере древние останки и окаменелости черепа.
Обновлено вчера в 13:28
Политика

Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.
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Футбол

Константин Зырянов: «Россия поднимается, сейчас нас все боятся»

19 лет государству, которое разграбили и уничтожили, и мы с нуля поднимаемся, нас сейчас все боятся.
Обновлено в 03:55
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.
Обновлено в 02:53
Общество

Военные испортили плитку на одной из главных площадей Екатеринбурга

Можно предположить, что техника повредила не только плитку на площади, но и асфальт на дорогах, по которым она подъезжала к площади.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено вчера в 17:05
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
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Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено вчера в 10:44
Политика

О спасении жизни Зеленского рассказал Охлобыстин

Российский актер Иван Охлобыстин рассказал о том, сможет ли он спасти жизнь шоумена Владимира Зеленского, сейчас лидирующего в гонке за место президента Украины.
Обновлено в 04:14
Происшествия

На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию

Обновлено в 03:24
Общество

Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля

Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Хоккей

СКА сравнивает счёт в серии с ЦСКА

Обновлено вчера в 14:55
Политика

В США создадут комиссию по контролю над модернизацией Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США объявило о создании специальной комиссии, которая будет контролировать модернизацию систем Boeing 737 MAX.
Обновлено в 02:10
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено вчера в 10:38
Единоборства

Названа причина снятия Волкова с турнира UFC в Петербурге

Обновлено вчера в 11:59
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
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Футболист «Локомотива» лежит под капельницами из-за инфекции

Изначально игрок столичной команды лечился из-за травмы передней крестообразной связки коленного сустава.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
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