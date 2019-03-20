Минобороны показало видео полета Шойгу над СириейТАСС 01:29

с чего всё началось

Однако не всех устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни. Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса.

Министерство обороны России опубликовало в Facebook видео полета главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу над Сирией. В Минобороны отметили, что борт министра сопровождали истребители Су-35С.

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