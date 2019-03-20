Армия и оружие
Минобороны показало видео полета Шойгу над СириейТАСС 01:29
Министерство обороны России опубликовало в Facebook видео полета главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу над Сирией. В Минобороны отметили, что борт министра сопровождали истребители Су-35С.
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Однако не всех устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни. Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельТАСС вчера в 13:03
с чего всё началось
«Во время перелёта министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим», — говорится в сообщении в Twitter.Евразия Dailyвчера в 17:38
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