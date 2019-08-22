Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»РБК 11:58
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р». На кадрах видно, как аппарат взлетает, совершает полет над лесом и садится.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Футбол
Кейлор Навас может перейти в ПСЖ
Навас не хочет быть вторым номером и заменой Тибо Куртуа, поэтому принял решение сменить команду.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Авто
Новый Geely GE получил 1,8-литровый мотор
Geely GE, собранный на «БелДжи» с мотором объемом 1,8 литра, оказался не плодом фантазии белорусских инженеров и не попыткой эксперимента с силовыми установками.
Обновлено в 07:32
Политика
МИД Японии вызвал посла Южной Кореи
Министерство иностранных дел Японии вызвало посла Южной Кореи Нам Гван Пё из-за решения Сеула не продлевать далее договор о всеобъемлющей защите военной информации, который предполагал обмен разведывательными данными между странами.
Обновлено в 10:37
Наука
Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз
Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 10:22
Музыка
Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Певица Наргиз Закирова сообщила на своей странице в Instagram, что после расторжения контракта с продюсером Максимом Фадеевым ей запрещено исполнять все песни, написанные им. Речь идет о композиции «Ты моя нежность» и всех песнях, входящих в альбом «Шум сердца».
Обновлено в 16:32
Игры
Разработчик Codemasters подтвердил внешний вид девкитов PlayStation 5
Старший художник студии Codemasters Мэттью Стотт прокомментировал появившийся в Сети патент на девкит консоли PlayStation 5. В своём Twitter он подтвердил внешний вид устройства, добавив, что такие же находятся в офисе разработчиков.
Обновлено в 04:27
Футбол
«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды
«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол».
Обновлено в 17:01
Политика
Захарова отреагировала на заявление Зеленского о возвращении в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может возобновить членство в G8 при условии "возвращения" Крыма.
Обновлено в 13:09
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Происшествия
ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек
С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 13:56
Наука
Предложена гипотеза сверхтяжелых частиц темной материи
Астрофизики считают, что тяжелая материя состоит из сверхтяжелых частиц гравитино, которые хранятся в кристаллах глубоко под землей.
Обновлено в 13:23
Баскетбол
Блатт: я в порядке, я держусь. Это послание для всех
Греческий «Олимпиакос» вышел из отпуска, после превой тренировки команды главный тренер Дэвид Блатт сделал заявление о состоянии здоровья.
Обновлено в 17:00
Политика
Вашингтон назвал условие для возвращения России в G8
Представитель Белого дома заявил, что возвращение России в G8 можно будет обсудить в том случае, если Москва сама заявит о своей заинтересованности в этом.
Обновлено в 18:41
Происшествия
При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека
В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.
Обновлено в 18:19
Армия и оружие
Минпромторг закажет концепцию применения гражданских беспилотников
Министерство торговли и промышленности России планирует к концу 2021 года получить концепцию применения беспилотников гражданского назначения и общие требования к беспилотным авиационным системам, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 12:20
Культура
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:30
Наука
Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах
Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science.
Обновлено в 13:42
Гаджеты
Удивительно, но Nokia обновит до Android 10 почти все свои смартфоны, включая сверхбюджетный Nokia 1
Бренд Nokia является, наверное, единственным (не считая, конечно, Google), который перевёл на Android Pie почти все свои смартфоны (кроме одной модели), учитывая даже те, которые вышли два года назад.
Обновлено в 11:56
Здоровье
Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней
В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
По его данным, США давно стали обладателями такой боевой машины.
Обновлено в 16:19
Музыка
Организаторы концерта A$AP Rocky в Москве ждут новой даты его выступления
Организаторы московского концерта американского рэпера A$AP Rocky, который был задержан в Стокгольме за драку и не смог выступить в России, ожидают подтверждения новой даты выступления в столице от менеджмента артиста, сообщается на официальной Instagram-странице концертного агентства Sold Out Concerts.
Обновлено в 18:35
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58