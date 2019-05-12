Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войныРИА Новости 17:18
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
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Здоровье
В России расширили перечень хронических заболеваний
Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено в 11:32
Общество
Памела Андерсон навестила Джулиана Ассанжа в тюрьме
Актриса Памела Андресон посетила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме "Белмарш" в Лондоне.
Обновлено в 20:47
Происшествия
Ошибка пилотов является приоритетной версией катастрофы SSJ 100
СКР ранее заявлял, что рассматривает три основные версии трагедии: недостаточную квалификацию пилотов, неисправность самолета и плохую погоду.
Обновлено в 01:35
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Происшествия
Кратко рассказываем о трагедии в аэропорту Шереметьево
Обновлено в 11:31
Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".
Обновлено в 20:45
Происшествия
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьеве
«Генеральный секретарь написал письмо президенту России Путину, в котором выразил свои глубокие соболезнования и скорбь в связи с гибелью людей в катастрофе самолёта в московском аэропорту на выходных», — сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
Обновлено в 07:00
Кино
Ричард Мэдден может присоединиться к «Вечным» от студии Marvel
Ричард Мэдден («Игра престолов», «Телохранитель») может сыграть Икариса в фильме «Вечные» от студии Marvel.
Обновлено в 19:43
Общество
В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Гаджеты
Google презентовала новую версию Android
Американская компания Google презентовала новую версию операционной системы Android. Презентация прошла во вторник, 7 мая, в Калифорнии США.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Семь человек пострадали при стрельбе в школе в Денвере
В американском Денвере, штат Колорадо, злоумышленники открыли стрельбу в местной школе.
Обновлено в 17:38
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:20
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Общество
Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока
Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
Обновлено в 18:56
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Обновлено в 15:05
Футбол
Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке
Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
Обновлено в 16:04
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Для сына принца Гарри и Меган Маркл написали колыбельную
Для сына принца Гарри и Меган Маркл, который появился на свет 6 мая, была написана специальная колыбельная.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына
Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06