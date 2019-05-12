Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войныРИА Новости 17:18

Здоровье В России расширили перечень хронических заболеваний Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.

Происшествия Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100 Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.

Общество Памела Андерсон навестила Джулиана Ассанжа в тюрьме Актриса Памела Андресон посетила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме "Белмарш" в Лондоне.

Происшествия Ошибка пилотов является приоритетной версией катастрофы SSJ 100 СКР ранее заявлял, что рассматривает три основные версии трагедии: недостаточную квалификацию пилотов, неисправность самолета и плохую погоду.

Общество На юге Сицилии продают дома за один евро Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.

Финансы Банк России перевел свои активы из США в Китай В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.

Футбол «Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".

Происшествия Генсек ООН выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьеве «Генеральный секретарь написал письмо президенту России Путину, в котором выразил свои глубокие соболезнования и скорбь в связи с гибелью людей в катастрофе самолёта в московском аэропорту на выходных», — сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Общество В РФ упростят правила установления инвалидности Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.

Гаджеты Google презентовала новую версию Android Американская компания Google презентовала новую версию операционной системы Android. Презентация прошла во вторник, 7 мая, в Калифорнии США.

Общество Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.

Армия и оружие В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Общество Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.

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Шоу-бизнес Для сына принца Гарри и Меган Маркл написали колыбельную Для сына принца Гарри и Меган Маркл, который появился на свет 6 мая, была написана специальная колыбельная.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.