Общество

Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войныРИА Новости 17:18

Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
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Минобороны опубликовало фронтовые фотографии советских полководцев

RT на русском18:53

Минобороны опубликовало неизвестные ранее фото полководцев из семейных альбомов

ТАСС17:20

Полководцы Победы: Минобороны опубликовало редкие фронтовые фото советских военачальников

ТК Звезда17:01

Минобороны РФ публикует фронтовые фотографии полководцев Победы к 9 Мая

ФАН17:06

Минобороны обнародовало фронтовые фотографии советских маршалов

РБК17:00

Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны

РИА Новости17:18

Фронтом командует охотник

Российская газета14:43
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Здоровье

В России расширили перечень хронических заболеваний

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Театры

Актриса Самбурская со скандалом покинула Театр на Малой Бронной

Обновлено в 19:26
Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100

Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено в 11:32
Общество

Памела Андерсон навестила Джулиана Ассанжа в тюрьме

Актриса Памела Андресон посетила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме "Белмарш" в Лондоне.
Обновлено в 20:47
Происшествия

Ошибка пилотов является приоритетной версией катастрофы SSJ 100

СКР ранее заявлял, что рассматривает три основные версии трагедии: недостаточную квалификацию пилотов, неисправность самолета и плохую погоду.
Обновлено в 01:35
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Финансы

Банк России перевел свои активы из США в Китай

В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Кратко рассказываем о трагедии в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 11:31
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено в 17:41
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
Футбол

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".
Обновлено в 20:45
Происшествия

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьеве

«Генеральный секретарь написал письмо президенту России Путину, в котором выразил свои глубокие соболезнования и скорбь в связи с гибелью людей в катастрофе самолёта в московском аэропорту на выходных», — сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 07:00
Кино

Ричард Мэдден может присоединиться к «Вечным» от студии Marvel

Ричард Мэдден («Игра престолов», «Телохранитель») может сыграть Икариса в фильме «Вечные» от студии Marvel.
Обновлено в 19:43
Общество

В РФ упростят правила установления инвалидности

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Гаджеты

Google презентовала новую версию Android

Американская компания Google презентовала новую версию операционной системы Android. Презентация прошла во вторник, 7 мая, в Калифорнии США.
Обновлено в 18:07
Происшествия

Семь человек пострадали при стрельбе в школе в Денвере

В американском Денвере, штат Колорадо, злоумышленники открыли стрельбу в местной школе.
Обновлено в 17:38
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:20
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Общество

Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока

Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
Обновлено в 18:56
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Обновлено в 15:05
Футбол

Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке

Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
Обновлено в 16:04
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Для сына принца Гарри и Меган Маркл написали колыбельную

Для сына принца Гарри и Меган Маркл, который появился на свет 6 мая, была написана специальная колыбельная.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Обновлено в 04:02
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Гаджеты

Google представила 10 центр умного дома the Nest Hub Max с камерой

Обновлено в 17:11
Происшествия

Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына

Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06
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