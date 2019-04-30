Общество
Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадовВедомости вчера в 22:31
Минобороны России запустило на сайте новый раздел. В нем опубликованы архивные фотографии советских полководцев с военных парадов с воспоминаниями их родственников и современников, а также интересные факты, связанные с проведением парада Победы на Красной площади.
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Минобороны опубликовало фотографии советских полководцев с военных парадов
RT на русскомвчера в 20:17
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Какими особенностями обладают кабриолеты Aurus, сделанные по техническому заданию Минобороны РФ для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на Параде Победы, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Хабаровском крае горит заповедник на площади 100 га
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Обновлено в 00:45
Происшествия
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В Москве на территории Российского университета дружбы народов (РУДН) неизвестный ранил мужчину ножом в живот, передает ТАСС.
Обновлено в 01:45
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В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Морской тральщик ЧФ «Иван Голубец» вернётся в Севастополь 1 мая
На задании "Иван Голубец" сменял тральщик "Вице-адмирал Захарьин" на основании плановой ротации.
Обновлено вчера в 09:58
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Доход главы Хакасии вырос почти в три раза
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Обновлено в 02:06
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 18:01
Политика
Украинцам могут дать российское гражданство
Жителям Донбасса упростили процедуру получения российского гражданства 24 апреля — решение приняли после выборов президента на Украине.
Обновлено 27 апреля в 05:16
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В Якутии осужден вербовщик террористической организации
Как сообщила во вторник пресс-служба Управления ФСБ России по РС(Я), преступную деятельность модератор радикальной исламистской идеологии осуществлял, проживая в Якутии.
Обновлено вчера в 23:05
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В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено 28 апреля в 17:29
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Обновлено вчера в 06:08
Футбол
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В ответном матче «Тоттенхэм» проиграл счетом 4:3, однако прошел в раунд 1/2 финала Лиги чемпионов за счет того, что три гола команды были забиты на чужом поле.
Обновлено вчера в 22:19
Авто
Opel начал поиск дилеров в России
Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.
Обновлено вчера в 05:08
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Директор Гуфа обвинил в поджоге дома его любовницу
Обновлено вчера в 09:30
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Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
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Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области
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Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
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Тихонов: «Команда „Спартака“ собрана из футболистов не под эту задачу»
Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов считает, что в команде собраны футболисты недостаточно высокого класса.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
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Министерство обороны России продолжит готовить в ведомственных вузах кадры для Вооруженных сил Киргизии, это помогает в том числе обеспечивать безопасность в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Полиция Новой Зеландии проверяет сообщение о бомбе в Крайстчерче
В полицию Новой Зеландии поступило сообщение о взрывном устройстве в городе Крайстчерч, где в марте этого года произошел теракт.
Обновлено в 01:35