с чего всё началось

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем. В сообщении Минобороны отмечается, что испытания «Охотника» включают проверку поведения летательного аппарата на разных режимах полета.

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

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