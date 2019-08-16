Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителемРБК 05:44
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем. В сообщении Минобороны отмечается, что испытания «Охотника» включают проверку поведения летательного аппарата на разных режимах полета.
Читать в источнике
Оценить131
с чего всё началось
В ролике, размещенном на YouTube-канале российского военного ведомства, продемонстрировано, как «Охотник» и истребитель выполняют полет параллельными курсами на одной скорости и высоте.Взгляд.ру05:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:45, Ашберн
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от террористов город на юге Идлиба
Сирийские правительственные войска освободили от террористов небольшой город Кафр-Айн на юге Идлиба. Это произошло во вторник вечером.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Обновлено вчера в 12:20
Музыка
Гаспарян: Мадонна пожинает плоды своего величия и переосмысливает себя
Как считает критик, в настоящий момент певица "пожинает плоды своего величия". Ей уже давно не нужно гнаться за рейтингами и наградами.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Пакистане убит брат главаря «Талибана»
Как сообщает РИА Новости, одним из погибших стал Хафиз Ахмад — брат лидера террористической группировки «Талибан» Мулави Хайбатуллы Ахундзады.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Транспорт
В Твери представили обновленный поезд «Иволга 2.0»
В Твери представили журналистам новую модификацию поезда "Иволга". Составы будут ходить на МЦД1 Одинцово-Лобня.
Обновлено в 05:29
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Политика
Кремль пригласил Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие Победы
Кремль пригласил на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне главу Белого дома Дональда Трампа, лидера КНДР Ким Чен Ына и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, приводит ТАСС слова помощника президента России Юрия Ушакова.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах
Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено в 12:52
Политика
Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай
Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 02:40
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Театры
Сергей Пускепалис станет худруком Театра имени Волкова
Новым худруком ярославского театра драмы имени Волкова станет заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.
Обновлено в 07:58
Футбол
Круговой склоняется к переходу в «Зенит»
По данным «СЭ», защитник «Уфы» Данил Круговой склонен принять предложение «Зенита», а не ЦСКА.
Обновлено в 13:01
Футбол
СМИ раскрыли тайну зарплаты Санчеса в «Манчестер Юнайтед»
Популярное английское издание Daily Mail уверено, что "Манчестер Юнайтед" не может продать чилийского нападающего Алексиса Санчеса из-за его необоснованно высокой зарплаты.
Обновлено в 03:04
Спорт
Логинов рассказал, что его не устраивает в контракте СБР
Российский биатлонист Александр Логинов и другие спортсмены национальной команды рассказали, в чем их не устраивает текущий контракт от Союза биатлонистов России.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей. Об этом сообщила администрация города, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Стало известно, на кого похож сын Меган Маркл и принца Гарри
По данным инсайдера, малыш унаследовал одну из отличительных черт во внешности своего отца.
Обновлено в 09:06
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Мария Кристина Нидерландская умерла на 73-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Обновлено в 09:04
Культура
В Москве спилили знаменитое дерево из сериала «Бригада»
Обновлено в 08:23
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Политика
МИД Ирана обвинил США в попытке украсть иранский танкер Grace 1
США продемонстрировали неуважение к законам, попытавшись украсть иранский танкер Grace 1, задержанный более месяца назад в Гибралтаре.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна
Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Энергетика
«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»
Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34