с чего всё началось

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем. В сообщении Минобороны отмечается, что испытания «Охотника» включают проверку поведения летательного аппарата на разных режимах полета.

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

Происшествия У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.

Политика Отвергнутые данные о крушении «Боинга» вновь предложили Нидерландам Немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследующий дело о крушении «Боинга» в Донбассе в 2014 году, вновь сообщил о готовности передать неизвестные данные о катастрофе базирующейся в Нидерландах Совместной следственной группе (JIT, ССГ).

Происшествия Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали Второй пилот аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин попал в больницу, сообщает канал "360".

Политика Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Происшествия Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.

Игры Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.

Происшествия Поисковики нашли кепку пропавшего в омской тайге трехлетнего мальчика Представитель Следственного комитета РФ в четверг, 15 августа, сообщил, что поисковики нашли кепку трехгодовалого мальчика, который пропал в лесу в Омской области, но не ребенка.

Происшествия Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».

Происшествия Россиянка устроила 12-часовой дебош на борту самолета Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета авиакомпании Royal Flight, выполняющего рейс из Доминиканы в Москву.

Политика Лолита раскритиковала политику Зеленского Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Порошенко в декларации назвал себя президентом Украины Экс- президент Украины Петр Порошенко в электронной декларации указал, что все еще является главой государства.

Театры Сергей Пускепалис стал худруком театра имени Волкова Сергей Пускепалис предложил создать на базе театра новую фестивальную стратегию и биржу труда для молодых деятелей культуры.

Происшествия Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".

Политика В офисе Зеленского отказали в интервью российскому СМИ «К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно», — говорится в ответе, который был получен более чем через две недели после запроса.

Политика ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.

Здоровье Власти Эфиопии начинают бороться с браками в детском возрасте Запуская «дорожную карту» программы в работу, президент Эфиопии Сахлеуорк Зеуде заявила, что такие меры демонстрируют стремление властей Эфиопии к решению проблемы ранних детских браков, с особым вниманием, раз и навсегда.

Происшествия Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских «Крестах» Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

Гаджеты Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года Среди беспроводных наушников лучшими EISA назвала JBL Reflect Flow, а лидером среди шумоподавляющих устройств вывода звука стали Sony WH-1000XM3.

Футбол «Уфа» расторгла контракт с Ванеком Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским нападающим команды Ондржеем Ванеком.

Происшествия Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват» В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".