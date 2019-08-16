Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителемРБК 05:44
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем. В сообщении Минобороны отмечается, что испытания «Охотника» включают проверку поведения летательного аппарата на разных режимах полета.
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с чего всё началось
В ролике, размещенном на YouTube-канале российского военного ведомства, продемонстрировано, как «Охотник» и истребитель выполняют полет параллельными курсами на одной скорости и высоте.Взгляд.ру05:36
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