Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»РИА Новости 06:38
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У". На кадрах показаны маневры аппарата на высоте, а также посадка. Полет длился 32 минуты на высоте до 800 метров в автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов.
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МИД Китая: США открыто организуют протесты в Москве
МИД РФ и МИД КНР солидарны в оценке роли США в протестных акциях в Москве и Гонконге и считают действия американских официальных лиц проявлением вмешательства во внутренние дела двух стран.
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Пользователей соцсетей запутало видео, на котором одни видят кролика, а другие — ворона.
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По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами.
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Согласно замерам скорости мобильного интернета, проведенным более чем 11 тысячами пользователей гаджетов при помощи сервиса Speedtest, в лидеры по этому показателю выбилась компания «Мегафон».
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Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
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Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
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