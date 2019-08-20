Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»РИА Новости 06:38

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У". На кадрах показаны маневры аппарата на высоте, а также посадка. Полет длился 32 минуты на высоте до 800 метров в автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов.
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Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Альтиус-У»

URA.Ru08:16

Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет

Известия06:47

Минобороны показало первый полет новейшего беспилотника-разведчика

РБК07:56

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Газета.Ru09:53

Минобороны: новейший беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет

Эхо Москвы07:29

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

РИА Новости06:38

Российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полёт

RT на русском10:13
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
Политика

Путин считает, что в первичном звене здравоохранения России — «провал»

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что первичное звено российской системы здравоохранения находится в крайне плачевном состоянии, и если эту ситуацию не переломить, то эффекта от национального проекта «Здравоохранение» не будет.
Обновлено в 13:06
Политика

Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты

США готовились к испытаниям новой крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 10:36
Общество

Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Политика

Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Экономика

Россия обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США

Если в 2018 году, до санкций, объем поставок нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы в США колебался от 13 млн до 21 млн барр. в месяц, то в мае США ввезли только 0,34 млн барр.
Обновлено в 10:24
Кино

Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес

Русские пользователи Instagram устроили атаку на Сильвестра Сталлоне

Обновлено в 12:14
Армия и оружие

Помпео: ИГ набирается сил в отдельных точках Ближнего Востока

Госсекретарь США Майк Помпео признал сегодня, 20 августа, что террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России) набирает силы в некоторых районах Ближневосточного региона.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы»

В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия

Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро

В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.
Обновлено в 08:07
Экономика

«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы

Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Политика

Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»

С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну

"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия

Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью

Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области выделят из бюджета региона 260 тысяч рублей на организацию похорон убитой семьи.
Обновлено в 08:34
Политика

В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Воздушный шар с туристами неудачно приземлился в Подмосковье

Обновлено в 13:36
Общество

В Гидрометцентре объяснили жаркую погоду в Москве

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT о том, какая погода ожидается в Москве до конца текущей недели.
Обновлено в 07:14
Общество

Трамп стал дедушкой в десятый раз

Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев

Обновлено в 07:18
Футбол

Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником

Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено в 00:53
Политика

Премьер Италии объявил об отставке из-за распада коалиции

Премьер Италии Джузеппе Конте объявил об отставке, передает Reuters.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург

Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.
Обновлено в 11:21
Спорт

Кандидат в депутаты Шипулин объяснил сокрытие 14 миллионов рублей

Бывший биатлонист Антон Шипулин, претендующий на мандат депутата Госдумы, объяснил, почему не задекларировал ценные бумаги на сумму около 14 миллионов рублей.
Обновлено в 13:11
Гаджеты

Предзаказ на смартфон Samsung Galaxy Note 10 поставил рекорд

По данным компании, с 9 августа три главных сотовых оператора в Южной Корее начали принимать предзаказы на новый флагман Galaxy Note 10.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Жена запретила друзьям Валентина Гафта навещать его

Обновлено в 09:07
Происшествия

В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна

В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Футбол

Слуцкий опубликовал фотографию из «Макдоналдс»

Обновлено в 03:36
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