Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»РИА Новости 06:38
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У". На кадрах показаны маневры аппарата на высоте, а также посадка. Полет длился 32 минуты на высоте до 800 метров в автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов.
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Путин считает, что в первичном звене здравоохранения России — «провал»
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что первичное звено российской системы здравоохранения находится в крайне плачевном состоянии, и если эту ситуацию не переломить, то эффекта от национального проекта «Здравоохранение» не будет.
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Обновлено в 10:36
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Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Политика
Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Экономика
Россия обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США
Если в 2018 году, до санкций, объем поставок нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы в США колебался от 13 млн до 21 млн барр. в месяц, то в мае США ввезли только 0,34 млн барр.
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Кино
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Помпео: ИГ набирается сил в отдельных точках Ближнего Востока
Госсекретарь США Майк Помпео признал сегодня, 20 августа, что террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России) набирает силы в некоторых районах Ближневосточного региона.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы»
В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро
В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.
Обновлено в 08:07
Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
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В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области выделят из бюджета региона 260 тысяч рублей на организацию похорон убитой семьи.
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В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:16
Общество
В Гидрометцентре объяснили жаркую погоду в Москве
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT о том, какая погода ожидается в Москве до конца текущей недели.
Обновлено в 07:14
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
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Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
Обновлено в 07:18
Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником
Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
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Премьер Италии объявил об отставке из-за распада коалиции
Премьер Италии Джузеппе Конте объявил об отставке, передает Reuters.
Обновлено в 11:07
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Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.
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Спорт
Кандидат в депутаты Шипулин объяснил сокрытие 14 миллионов рублей
Бывший биатлонист Антон Шипулин, претендующий на мандат депутата Госдумы, объяснил, почему не задекларировал ценные бумаги на сумму около 14 миллионов рублей.
Обновлено в 13:11
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По данным компании, с 9 августа три главных сотовых оператора в Южной Корее начали принимать предзаказы на новый флагман Galaxy Note 10.
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Жена запретила друзьям Валентина Гафта навещать его
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна
В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
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Слуцкий опубликовал фотографию из «Макдоналдс»
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