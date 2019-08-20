Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»РИА Новости 06:38
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У". На кадрах показаны маневры аппарата на высоте, а также посадка. Полет длился 32 минуты на высоте до 800 метров в автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов.
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Сергей Карасев: «С Федуном и Гинером не знаком»
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В центре Петербурга загорелся кинотеатр «Аврора»
Десять человек были выведены из здания кинотеатра "Аврора" на Невском проспекте в центре Петербурга из-за возгорания на втором этаже в помещении художественной галерии, сообщает городское управление МЧС РФ.
Обновлено в 14:19
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
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Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
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Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника
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«Спартак» вылетел в Португалию на матч Лиги Европы с «Брагой»
"Спартак" вылетел в Португалию на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой". Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".
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Премьер Италии объявил об отставке
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке.
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Армия и оружие
Активную защиту израильских танков показали на видео
Обновлено в 11:54
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США провели первое испытание запрещенной ДРСМД крылатой ракеты
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«Спартак» заинтересован в приобретении игрока «Ромы»
Московский "Спартак" может приобрести полузащитника "Ромы" Максима Гоналона, сообщает Le 10 Sport.
Обновлено в 14:58
Политика
Назван главный претендент на должность посла США в России
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан может быть назначен послом в России, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Обновлено в 15:00
Транспорт
«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин
Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
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«Барселона» предложила «Ювентусу» приобрести Суареса
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
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В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
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Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния
Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Медведь загрыз композитора в Канаде
Французский композитор Жюльен Готье погиб при нападении медведя в канадских горах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:57
Политика
Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине
Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию кризиса на Украине.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург
Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Воздушный шар с туристами приземлился на столб в Подмосковье
В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что из-за порывов ветра произошло нештатное приземление воздушного шара в Дмитровском городском округе.
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Общество
«Иванушки» открыли скульптуру «Рыжего» в центре Сочи
Участники российской поп-группы «Иванушки International» во вторник, 20 августа, открыли в Сочи скульптуру «Счастливчик», прототипом которой стал солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов (также известен как рыжий «Иванушка»), коренной сочинец.
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Общество
Использование мобильных телефонов в школах ограничат
Российским школам рекомендуют запретить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательное учреждение обязать учеников переводить гаджеты в режим «без звука».
Обновлено в 07:30
Футбол
«Спартак» победил ЦСКА в матче премьер-лиги
Московский "Спартак" в понедельник вечером переиграл ЦСКА в матче 6-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя
Обновлено в 10:03
Футбол
Нападающий «Чарльтона» исполнил ленивый пенальти
Обновлено в 13:40