Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»РИА Новости 06:38
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У". На кадрах показаны маневры аппарата на высоте, а также посадка. Полет длился 32 минуты на высоте до 800 метров в автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов.
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Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Футбол
Егоров заявил, что гол «Зенита» в ворота «Ахмата» был отменен ошибочно
Глава департамента и судейства РФС Александр Егоров рассказал об ошибочной отмене гола «Зенита» в ворота «Ахмата» в матче чемпионата России.
Обновлено в 10:03
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«Краснодар» вылетел в Грецию на матч с «Олимпиакосом»
Обновлено в 04:38
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Apple запустит сервис Apple TV+ в ноябре текущего года
Компания Apple запустит стриминговый сервис Apple TV+ в ноябре текущего года.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
К чему приведёт сирийская атака турецкого конвоя в Идлибе
Последние события, связанные с ударами сирийских ВВС по турецкому конвою, вполне могут привести даже к прямому военному столкновению Дамаска и Анкары, отметил в разговоре с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Греции
Обновлено в 10:32
Политика
Макрон по-русски написал о европейской России
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
Обновлено в 07:07
Политика
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас обратно загружают данные в PTS»,— отметил господин Зербо в Twitter.
Обновлено в 09:08
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
В Польше демонтировали более 420 советских памятников
За последние годы в Польше было ликвидировано более 420 советских монументов вне мест захоронений.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
США начали разработку новой ракеты наземного базирования в феврале
США начали разработку новой ракеты наземного базирования в феврале.
Обновлено в 10:32
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев
Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Украинские моряки отравились спиртом на танкере в Черном море
Два украинских моряка отравились метиловым спиртом на танкере в Черном море. Один из них погиб, второй - госпитализирован.
Обновлено в 03:09
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Общество
В России рождаемость увеличилась только в двух регионах
В столице рождаемость увеличилась на 5,9%, в Карачаево-Черкесии – 4,7%. Уточняется, что за первое полугодие текущего года рождаемость составила 9,9 на 1 тысячу человек.
Обновлено вчера в 15:37
Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено вчера в 05:35
Армия и оружие
Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой
Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» выходит на заключительный этап заводских испытаний
Первый этап заводских ходовых испытаний успешно завершился в конце июня 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил свою семью
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено 18 августа в 10:29
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Технологии
Рогозин поблагодарил Маска за позитивное влияние на «Роскосмос»
20 августа глава корпорации "Роскосмос" поблагодарил Илона Маска за положительное влияние на работу своей корпорации.
Обновлено в 08:15
Происшествия
СК завершил расследование против ряда участников незаконных акций в Москве
Завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников несанкционированных акций в Москве, а также против блогера Владислава Синицы, разместившего скандальный пост в Twitter.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Челябинске умерла 17-летняя пассажирка разбившегося ночью автобуса
В больнице Челябинска скончалась 17-летняя девушка, которая получила травмы во время столкновения автобуса и мусоровоза.
Обновлено в 09:49
Общество
Минтруд выступил против введения штрафов за курение работников
В ведомстве отметили, что поддерживают работу, направленную на укрепление здоровья общества, в том числе по отказу от курения.
Обновлено в 08:40
Политика
Олег Буров избран новым мэром Риги
Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено вчера в 15:28