Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»Известия 08:26
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник». Полет состоялся 3 августа в 12:20 мск, беспилотник был в воздухе более 20 минут.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
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