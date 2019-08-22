Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»ТАСС 10:52
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
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«Брага» обыграла «Спартак» в первом матче в Лиге Европы
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Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
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Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором отправилась к МКС
«Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14"», — говорится в сообщении.
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Антон Миранчук: «Не считаю, что у нас слабый чемпионат»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук порассуждал об уровне российской Премьер-лиги.
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Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
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Политика
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Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.
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В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
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57-летняя звезда заявила, что муж Борис Карпов пытался продать ее автомобиль, а после оставил транспортное средство на границе с Белоруссией.
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Во время мероприятия президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в организацию.
Обновлено в 15:34
Общество
Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков Минкультуры
В обращении в Генпрокуратуру, по словам собеседника РБК, Владимир Мединский попросил «принять меры прокурорского реагирования» в отношении подрядчиков «по защите интересов госзаказчика при осуществлении бюджетных инвестиций для завершения работ на объектах в установленные сроки».
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
Напомню, что дела Ходорковского они каким-то образом отсечки, в первом деле Ходорковского им было важно создать общественное мнение.
Обновлено в 13:41
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Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным
Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.
Обновлено в 06:24
Гаджеты
Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android
Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.
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Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года, было три кольца окружения.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Авто
В продажу вышел близнец обновленного Mitsubishi ASX
Компания Mitsubishi начала продажи нового кроссовера RVR – близнеца обновленного Mitsubishi ASX на глобальном рынке.
Обновлено в 06:45
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
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Политика
Зеленский попросил Канаду не возвращать Россию в G8
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с призывом поддержать позицию Киева по вопросу потенциального возвращения России в G8.
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Армия и оружие
Пентагон назвал сроки появления у США гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 19:24
Фигурное катание
В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора
Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Наука
Сдвиговое течение нарушило симметрию волн на воде
Оказывается, для этого необходимо создать сдвиговое течение, пишут авторы в Journal of Fluid Mechanics.
Обновлено в 08:29