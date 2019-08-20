Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Альтиус-У»Газета.Ru 08:44
В Сети появилось видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У", передает РИА "Новости". Согласно имеющимся данным, беспилотник провел в воздухе 32 минуты на высоте 800 метров.
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