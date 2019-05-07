Общество
Минобороны показало неизвестные фронтовые фото советских маршаловГазета.Ru вчера в 18:30
Министерство обороны России накануне Дня Победы опубликовало на своем сайте неизвестные ранее фронтовые фотографии ряда высших военных чинов.
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Авто
Chery назвала дату старта продаж 200-сильного Tiggo 8
Обновлено в 00:51
Политика
Иран отказался исполнять отдельные обязательства по ядерной сделке
Иран направил послам Германии, Великобритании, Китая и России уведомление о принятом решении «приостановить исполнение некоторых обязательств» в рамках так называемой ядерной сделки, сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Политика
NYT: бизнес Трампа потерял $1,17 млрд в 1985–1994 годах
Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 года по 1994 год понес убытки в $1,17 млрд, сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные о налоговых отчислениях.
Обновлено в 02:58
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 06:12
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Авто
Представлены поворотники для велосипедов
Управляются они с помощью беспроводного пульта, который крепится на руль - велосипедист включает левый или правый поворотник, нажимая соответствующие кнопки, сигнализируя о грядущем маневре.
Обновлено в 03:00
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения
Обновлено в 02:31
Общество
Правила поведения в соцсетях разработают для российских учителей
Минпросвещения России намеревается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.
Обновлено в 03:08
Общество
В России по правилам оформили 30% границ между регионами
Между субъектами Российской Федерации по всем правилам зафиксированы 112 из 378 границ к концу I квартала 2019 года, сообщили «Известиям» в Федеральной кадастровой палате Росреестра.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Прокурор потребовал для Мамаева и Кокорина до 1,5 года в колонии
«Прошу признать виновными, назначить наказание по совокупности преступлений Александру Кокорину в размере одного года и шести месяцев, Павлу Мамаеву - в размере одного года и пяти месяцев общего режима», - цитирует прокурора Светлану Тарасову ТАСС.
Обновлено 06 мая в 11:07
Гаджеты
Google официально представила бюджетные Pixel 3A и Pixel 3A XL
Google официально представила свои новые смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Решение о выходе из Совета Европы в России не принимали, заявил Келин
"Скажу лишь, что в Российской Федерации не принималось решение о выходе из Совета Европы", - добавил он "Наоборот, все усилия отечественной дипломатии направлены сегодня на сохранение полноформатного участия в СЕ", - сказал дипломат.
Обновлено в 03:05
Происшествия
«Его знал каждый школьник». За что главарю банды из Коми грозит пожизненное
Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.
Обновлено в 01:00
Политика
Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено 06 мая в 09:51
Экономика
Убытки сервиса такси Lyft составили более $1 млрд в I квартале
Чистый убыток сервиса такси Lyft в I квартале 2019 г. составил $1,14 млрд, сообщается в отчете компании на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:57
Транспорт
Посол Канады застрял на украинских дорогах
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Тюмени массово эвакуируют торговые центры
В Тюмени «заминировали» четыре торговых центра.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Семь туристов погибли на Алтае при сходе лавины
При сходе лавины в республике Алтай погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:16
Экономика
ЦБ определился со сроком запуска оплаты покупок по QR-коду
Для переводов в адрес юрлиц будут использоваться QR-коды двух типов — статические, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые будут формироваться с учетом суммы покупки, например на дисплее кассового аппарата, сообщили еще четыре источника РБК на платежном рынке.
Обновлено в 02:02
Общество
Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59