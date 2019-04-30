Общество

Минобороны показало неизвестные фото советских полководцев на парадахLenta.ru 18:59

В альбом вошли снимки маршала Георгия Жукова, Родиона Малиновского, Александра Василевского и других советских военачальников. Полководцы запечатлены на парадах и репетициях, а также за несколько минут до их начала. Большинство фотографий ранее не публиковались.
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Минобороны показало неизвестные фото советских полководцев на парадах

Lenta.ru18:59

Полководцы Великой Победы на парадах: уникальные фотоснимки

ТК Звезда17:00

Минобороны показало редкие фото легендарных советских полководцев

Известия18:40

Минобороны опубликовало эксклюзивные фотографии полководцев с военных парадов

ТАСС17:49

Маршалы Победы: Минобороны публикует редкие фото легендарных полководцев

РЕН ТВ17:08

Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы

Московский Комсомолец17:05

Минобороны показало снимки советских полководцев с военных парадов

РБК18:56
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Путин призвал вернуть Саакашвили гражданство Украины

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Заместитель генерального прокурора Соединённых Штатов Род Розенстайн направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором уведомил о своей отставке.
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Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
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Кино

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Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
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Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
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Власти Мексики освободили 60 мигрантов из Центральной Америки

Власти Мексики освободили 60 мигрантов из стран Центральной Америки из рук преступников в штате Веракрус на юго-востоке страны, сообщило министерство безопасности штата.
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Андрей Губин страдает от болезни, которую сам себе придумал

Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес

В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой

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Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

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Поворот колеса помог планетоходу вырыть глубокую траншею в песке

Екатерина Павлова (Catherine Pavlov) и Аарон Джонсон (Aaron Johnson) из Университета Карнеги — Меллон показали, что роверы могут использовать уже имеющиеся у них колеса для эффективного перемещения относительно больших объемов грунта и создания глубоких траншей.
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Генетический эксперимент Нибиру? Двуглавый «предвестник Апокалипсиса» доказал опасения о конце света на 4 мая

Магнитное поле Луны соприкоснётся с Планетой Х. Уфологи связали это с рождением двуглавого телёнка и репетицией NASA, якобы из-за грядущего конца света.
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По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
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Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
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Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко

Продолжение новыми властями Украины политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет страну к краху в политике, экономике и социальной сфере, заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.
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