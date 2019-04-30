Общество
Минобороны показало неизвестные фото советских полководцев на парадахLenta.ru 18:59
В альбом вошли снимки маршала Георгия Жукова, Родиона Малиновского, Александра Василевского и других советских военачальников. Полководцы запечатлены на парадах и репетициях, а также за несколько минут до их начала. Большинство фотографий ранее не публиковались.
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