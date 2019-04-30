Общество
Минобороны показало редчайшие фото полководцев на парадахГазета.Ru 20:48
Минобороны России опубликовало редкие снимки легендарных полководцев, присутствоваших на военных парадах, сообщает ТАСС. Уточняется, что раздел с соответствующими снимками стал доступен на сайте ведомства.
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Музыка
Сын Газманова дал совет оскандалившейся дочери Алсу
Сын известного музыканта Родион Газманов признался «Ридусу», что когда он стал делать первые шаги на российской сцене под фамилией знаменитого отцы Олега Газманова, неоднократно сталкивался с критикой.
Обновлено в 11:02
Политика
Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского
Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.
Обновлено в 20:53
Технологии
Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации
Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Рубином» в концовке матча
Обновлено в 14:26
Общество
Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдутся майские шашлыки
Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в 1,206 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 20:15
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинское гражданство Саакашвили
Президент России Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинское гражданство Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 07:36
Политика
Никто из зарубежных лидеров не приедет в этом году на День Победы
На торжественные мероприятия в честь Дня Победы зарубежные лидеры не приедут в этом году, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 17:18
Экономика
Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году
Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.
Обновлено в 16:14
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов
Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Политика
В России предложили создать «список Бутиной»
Депутаты Госдумы направили запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой создать «список Бутиной».
Обновлено в 19:53
Авто
Citroen отзывает в России кроссоверы Citroen C3 Aircross
Citroen отзывает в России кроссоверы Citroen C3 Aircross, реализованные в период с февраля прошлого года по март этого года.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Следователи ищут причину падения самолета на деревню
Обновлено в 08:58
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 14:56
Авто
Новый Nissan GT-R R35 не получит гибридную силовую установку
Nissan решила не снабжать свой новый автомобиль GT-R R35 гибридной силовой установкой.
Обновлено в 13:55
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Футбол
Андре Виллаш-Боаш: «Всегда буду благодарен Семаку»
Следующая цель – титул Семак – Вы поздравили Сергея Семака с победой над "Крыльями" (4:2).
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Общество
Бесконечные проценты по микрокредитам признаны незаконными
Верховный суд РФ признал незаконным начисление процентов по микрокредитам по истечении срока договора.
Обновлено в 10:23
Авто
BMW хочет построить свой завод в России
Обновлено в 19:07
Космос
Большой «зонт» спасет Землю от глобального потепления
Научные сотрудники ракетно-космической корпорации предлагают защитить Землю от глобального потепления с помощью большого «зонта».
Обновлено в 21:39
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Религия
Как изменится порядок молитв после Пасхи
После Пасхи привычный порядок молитв немного изменится.
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую
Во Львове на свадьбу молодых людей часть гостей пришла в военной форме, похожей на нацистскую, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 18:31