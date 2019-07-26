Армия и оружие

Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбыНовые Известия 08:06

Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
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Минобороны «призналось», что применяло в Сирии запрещенные кассетные бомбы

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
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