Армия и оружие
Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбыНовые Известия 08:06
Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
Экономика
Турция уронила цены на туры в Крым
Обновлено в 07:36
Политика
Всемирный банк не смог объяснить письмо главы офиса в Киеве Курту Волкеру
Отделение Всемирного банка в Киеве не смогло прокомментировать РИА Новости сообщения о письме директора регионального направления Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о политической ситуации в стране, в котором говорится о "реальных шансах изменить государственное устройство Украины" и договоренностях о выдвижении главы МВД Арсена Авакова на пост премьера.
Обновлено в 09:20
Политика
СБУ обязали расследовать дело о захвате власти Порошенко
Издание «Украинские новости» распространило информацию, согласно которой Шевченковский районный суд Киева обязал украинскую Службу безопасности (СБУ) возбудить уголовное производство о возможном захвате власти бывшим лидером Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 08:32
Автоспорт
Леклер стал первым на второй свободной практике Гран-при Германии
Французский пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время во втором тренировочном заезде на Гран-при Германии Формулы-1, россиянин Даниил Квят стал 12-м.
Обновлено в 10:46
Экономика
На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов
С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Общество
Совфед одобрил законы о наказании за нарушение техосмотра машин
Совет Федерации одобрил пакет законов, усиливающих ответственность за нарушения прохождения технического осмотра (ТО) транспортного средства.
Обновлено 23 июля в 13:55
Политика
«Газпром» может заключить сделку с Украиной по транзиту газа
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной.
Обновлено в 06:42
Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Интернет
WhatsApp избавится от обязательной привязки к смартфону
По данным WABetaInfo, пользователи WhatsApp смогут заходить в десктопное приложение WhatsApp без необходимости подключения смартфона к Сети.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Мосгоризбирком обвинил Соболь в поломке звуковой аппаратуры
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и представители иностранных СМИ сломали звуковую аппаратуру в зале заседаний.
Обновлено в 10:01
Политика
Польша пригласит Путина на мероприятие в честь освобождения Освенцима
В марте польские власти приняли решение не приглашать Россию на мероприятия в честь 80-ой годовщины начала Второй мировой войны, которые должны пройти в стране 1 сентября.
Обновлено в 07:28
Общество
Температурный рекорд побит в Великобритании
В Великобритании зафиксирована самая высокая температура, отмечавшаяся в стране в июле.
Обновлено в 09:44
Экономика
«Северный поток – 2» вызвал беспокойство у датских рыболовов
Датские рыболовы выразили беспокойство тем, что юго-восточный маршрут «Северного потока – 2» может оказать влияние на промысел трески, об этом говорится в материалах Датского энергетического агентства (DEA).
Обновлено в 11:49
Общество
У Крымского моста установят памятник апостолу Андрею
Памятник апостолу Андрею Первозванному будет установлен на одной из смотровых площадок у Крымского моста на востоке Крыма, сообщила министр культуры республики Арина Новосельская.
Обновлено в 09:37
Общество
Телеканал «Дождь» отменил плату за прямой эфир в интернете
В заявлении канала говорится, что теперь прямой эфир можно бесплатно смотреть на сайте «Дождя», на YouTube, во всех соцсетях и на «Яндекс.ТВ».
Обновлено в 11:03
Политика
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Азиатские туристы избили россиянку в очереди в музей
Обновлено в 10:53
Политика
Румыния не пропустила российские танки в Сербию
По данным местного телеканала Digi 24, на которое ссылается агентство, Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту.
Обновлено в 11:38
Общество
Новые пособия на детей до трех лет введут в России
В третьем чтении Госдума приняла также законопроект об увеличении семей, имеющих право на получение выплат за первого или второго ребенка.
Обновлено 24 июля в 10:48
Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Политика
Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой
Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
Авто
Названы автомобили, удовлетворяющие владельцев больше всего
Обновлено вчера в 07:02
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Костроме расстреляли автомобиль известного бизнесмена
В Костроме расстреляли автомобиль марки «Land Cruiser» бизнесмена Анатолия Зайченко, сообщает телеканал «РЕН ТВ».
Обновлено в 09:45
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых
Напомним, что Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,5% годовых 14 июня текущего года.
Обновлено в 06:52