Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.

Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы

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