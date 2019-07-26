Армия и оружие
Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбыНовые Известия 08:06
Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
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Козлова подчеркнула, что люди с псориазом могут вести обычный образ жизни, находясь в длительной ремиссии, если лечение было начато вовремя и проводилось комплексно с дальнейшей поддерживающей терапией.
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Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.
Обновлено в 10:19
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Intel в последний год стала единственным источником модемных чипов для iPhone после того, как Apple оказалась втянута в продолжительное судебное разбирательство со своим предыдущим поставщиком - Qualcomm Inc. После того как в апреле Apple и Qualcomm урегулировали спор, Intel сообщила об уходе из бизнеса модемных чипов для смартфонов.
Обновлено в 03:44
Авто
Обновлен семиместный Ford Edge: планшет и версия ST
В Америке, Европе и многих других регионах мира кроссовер Ford Edge бывает исключительно с пятиместным салоном.
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Обновлено в 01:48
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Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Политика
Суд Киева обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко
Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) завести дело о возможном захвате власти экс-президентом Петром Порошенко при назначении судей.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
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Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак направил президенту РФ Владимиру Путину список кандидатур на должность глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии.
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Обновлено в 03:00
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Участницу Олимпиады-2016 арестовали с 50 кг наркотиков
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Разрабатываются микроскопические роботы для лечения опухолей
Обновлено в 09:36
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Банк России снизил ключевую ставку
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WhatsApp избавится от обязательной привязки к смартфону
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Политика
Борис Джонсон хочет завести на Даунинг-стрит собаку
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет поселить в своей резиденции на Даунинг-стрит собаку, которая «составит ему компанию», передаёт РИА Новости со ссылкой на британский таблоид Daily Mirror.
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