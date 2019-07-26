Армия и оружие

Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбыНовые Известия 08:06

Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
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CIT: Минобороны представило на выставке о Сирии кассетные бомбы. Оно отрицало их использование

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