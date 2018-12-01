Армия и оружие
Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРО
Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРОИзвестия01:48
Минобороны России опубликовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. В видеоролике, размещенном 1 декабря на официальной странице военного ведомства в Twitter, показан момент пуска ракеты.
Известия01:48
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