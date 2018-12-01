Минобороны России опубликовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. В видеоролике, размещенном 1 декабря на официальной странице военного ведомства в Twitter, показан момент пуска ракеты.

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