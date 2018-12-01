Армия и оружие

Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРО
Известия
01:48

Минобороны России опубликовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. В видеоролике, размещенном 1 декабря на официальной странице военного ведомства в Twitter, показан момент пуска ракеты.
Известия01:48

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Минобороны показало видео испытания модернизированной ракеты системы ПРО

РБК03:06

Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРО в Казахстане

Коммерсантъ02:37

Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРО

Известия01:48

Появилось видео испытания новой ракетной системы ПРО в Казахстане

Газета.Ru01:31

Российские военные успешно выполнили пуск модернизированной ракеты ПРО

RT на русском01:16

В России успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО

ТАСС01:01

Минобороны показало на видео испытание модернизированной ракеты системы ПРО

РИА Новости01:41
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 06:02, Ашберн
Армия и оружие

Боевики обстреляли населенные пункты в двух провинциях Сирии

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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Наибольшее беспокойство в правительстве вызывают миллиардные вложения предлагаемого бюджета в военную область: согласно законопроекту, на оборону планируется дополнительно потратить 18 млрд крон, что соответствует примерно 2 млрд долларов США.
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Армия и оружие

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