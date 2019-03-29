Армия и оружие
Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щитРБК 09:48
Задача по освобождению заложников была выполнена. На кадрах видно, как военнослужающие входят в здание со щитом с яркими мигающими фонарями. Как рассказали военные «Российской газете», он способен ослепить врага и может вызвать галлюцинации.
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