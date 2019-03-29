Армия и оружие

Минобороны показало галлюциногенный щитИзвестия вчера в 10:45

Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
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Минобороны показало ослепляющее оружие в действии

РИА Новостивчера в 10:53

Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия

Взгляд.рувчера в 04:31

Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит

РБКвчера в 09:48

Минобороны показало ослепляющий щит, который может вызывать галлюцинации

Дождьвчера в 08:21

Минобороны показало учения с оружием, которое вызывает галлюцинации

Телеканал 360°вчера в 04:38

Минобороны показало галлюциногенный щит

Известиявчера в 10:45

Видео: саперный спецназ РФ применил галлюциногенное оружие

Российская газетавчера в 03:33
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Общество

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Виновника смертельного ДТП на Можайке доставят из Чечни в Москву

Обновлено вчера в 09:34
Футбол

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 13:37
Политика

Порошенко подсчитал боевые потери украинских военных в Донбассе

Обновлено вчера в 16:19
Спорт

На чемпионате России по биатлону состоятся гонки преследования

В Тюмени продолжается чемпионат России по биатлону, в рамках которого состоятся мужская и женская гонки преследования.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Неизвестные избили охранника и украли более 6 миллионов рублей

В субботу, 30 марта, стало известно о том, что на юге столицы избили охранника фирмы, занимающейся торговлей косметикой.
Обновлено в 01:47
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья

Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено вчера в 19:49
Космос

Космонавты получили Ту-204 для полетов на Байконур

Обновлено вчера в 13:39
Авто

Какие иномарки дороже всего обходятся при эксплуатации

Замыкает тройку лидеров самых дорогих в эксплуатации автомобилей Cadillac Escalade – ориентировочная стоимость обслуживания этой модели обойдется в 203 000 рублей в год.
Обновлено вчера в 10:53
Культура

Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия

В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

В 07-47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Как сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС, эпицентр сейсмособытия находился в 46 км юго-восточнее поселка Кырен.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

СК возбудил дело после гибели сбежавшего военного в Тверской области

Главное военное следственное управление Следственного комитет России возбудило уголовное дело по факту гибели военнослужащего в Тверской области.
Обновлено вчера в 09:15
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Футбол

Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»

Гризманн в нынешнем сезоне сыграл в 39 матчах за "Атлетико", набрав 26 очков по системе гол плюс пас (18+8).
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

Из дома началась эвакуация жильцов, из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли четырех человек.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено 28 марта в 23:00
Политика

Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 14:23
ЖКХ

В Кронштадте 87 домов остались без тепла из-за ремонта трубы

Обновлено вчера в 16:48
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги

Обновлено вчера в 15:09
Футбол

ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон»

Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".
Обновлено в 02:18
Происшествия

При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек

Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
Обновлено в 01:33
Футбол

Красота дня, жена защитника «МЮ» Виктора Линделёфа родила сына, фото

Красавица-жена Майя Нильссон подарила Виктору Линделёфу сына.
Обновлено в 02:00
Футбол

Василий Кикнадзе: «Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита»

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба.
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено вчера в 22:34
Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Обновлено 28 марта в 16:56
Политика

Посредник по Карабаху назвал встречу Пашиняна и Алиева эффективной

Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева насыщенной и эффективной, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 12:15
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