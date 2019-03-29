Армия и оружие
Минобороны показало галлюциногенный щитИзвестия вчера в 10:45
Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
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Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
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Происшествия
Виновника смертельного ДТП на Можайке доставят из Чечни в Москву
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«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
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Политика
Порошенко подсчитал боевые потери украинских военных в Донбассе
Обновлено вчера в 16:19
Спорт
На чемпионате России по биатлону состоятся гонки преследования
В Тюмени продолжается чемпионат России по биатлону, в рамках которого состоятся мужская и женская гонки преследования.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Неизвестные избили охранника и украли более 6 миллионов рублей
В субботу, 30 марта, стало известно о том, что на юге столицы избили охранника фирмы, занимающейся торговлей косметикой.
Обновлено в 01:47
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья
Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году
Обновлено вчера в 19:49
Космос
Космонавты получили Ту-204 для полетов на Байконур
Обновлено вчера в 13:39
Авто
Какие иномарки дороже всего обходятся при эксплуатации
Замыкает тройку лидеров самых дорогих в эксплуатации автомобилей Cadillac Escalade – ориентировочная стоимость обслуживания этой модели обойдется в 203 000 рублей в год.
Обновлено вчера в 10:53
Культура
Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
В 07-47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Как сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС, эпицентр сейсмособытия находился в 46 км юго-восточнее поселка Кырен.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
СК возбудил дело после гибели сбежавшего военного в Тверской области
Главное военное следственное управление Следственного комитет России возбудило уголовное дело по факту гибели военнослужащего в Тверской области.
Обновлено вчера в 09:15
Футбол
Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»
Гризманн в нынешнем сезоне сыграл в 39 матчах за "Атлетико", набрав 26 очков по системе гол плюс пас (18+8).
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы
Из дома началась эвакуация жильцов, из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли четырех человек.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено 28 марта в 23:00
Политика
Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 14:23
ЖКХ
В Кронштадте 87 домов остались без тепла из-за ремонта трубы
Обновлено вчера в 16:48
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги
Обновлено вчера в 15:09
Футбол
ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон»
Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".
Обновлено в 02:18
Происшествия
При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек
Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
Обновлено в 01:33
Футбол
Красота дня, жена защитника «МЮ» Виктора Линделёфа родила сына, фото
Красавица-жена Майя Нильссон подарила Виктору Линделёфу сына.
Обновлено в 02:00
Футбол
Василий Кикнадзе: «Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба.
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие
Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны
Обновлено вчера в 22:34
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Обновлено 28 марта в 16:56
Политика
Посредник по Карабаху назвал встречу Пашиняна и Алиева эффективной
Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева насыщенной и эффективной, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 12:15