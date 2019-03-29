Армия и оружие

Минобороны показало галлюциногенный щитИзвестия вчера в 10:45

Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
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Минобороны показало ослепляющее оружие в действии

РИА Новостивчера в 10:53

Видео: саперный спецназ РФ применил галлюциногенное оружие

Российская газетавчера в 03:33

Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит

РБКвчера в 09:48

Минобороны показало ослепляющий щит, который может вызывать галлюцинации

Дождьвчера в 08:21

Минобороны показало учения с оружием, которое вызывает галлюцинации

Телеканал 360°вчера в 04:38

Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия

Взгляд.рувчера в 04:31

Минобороны показало галлюциногенный щит

Известиявчера в 10:45
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Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США

Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Происшествия

В Екатеринбурге на 14 часов задержали авиарейс до китайского курорта

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 14 часов задерживают рейс авиакомпании IFly до китайского туристического города Санья.
Обновлено вчера в 23:50
Авто

Chery наладит выпуск кроссоверов на российском заводе «Автотор»

21 февраля компания Chery объявила о расширении гарантии на модель Tiggo 7. К гарантии пять лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, добавили идентичные сроки на кузов и лакокрасочное покрытие.
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Минюст США обозначил сроки передачи конгрессу доклада Мюллера

24 марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено вчера в 16:03
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:39
Общество

Шведский ученый предложил странам перейти на зимнее время вслед за РФ

Странам Европы следует выбрать зимнее время в качестве постоянного, как ранее это сделала Россия.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Путин наградил спикера Совфеда Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Глава государства подписал указ о награждении спикера верхней палаты парламента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено вчера в 07:34
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Патрульные корабли КНР вошли в спорные воды Восточно-Китайского моря

Как сообщает агентство Kyodo, японская береговая охрана потребовала от иностранных сторожевиков «покинуть японские территориальные воды».
Обновлено в 00:40
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева

Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено вчера в 10:14
Политика

Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие

Обновлено вчера в 20:26
Кино

Скончалась французский режиссер Аньес Варда

Обновлено вчера в 22:25
Общество

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено вчера в 05:14
Политика

В суд США поступили документы о депортации Марии Бутиной

Обновлено вчера в 17:20
Общество

Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов

Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов Министерство просвещения РФ представило проект обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС).
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни

Предполагаемый виновник смертельной аварии на Можайском шоссе пришел в полицию после обращения главы Чечни, сообщил Рамзан Кадыров.
Обновлено вчера в 05:07
Общество

Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги

Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика

На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения

Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено вчера в 10:40
Общество

Алексей Текслер с семьей прогулялся по вечернему Челябинску

Временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Текслер вечером 29 марта прогулялся с семьей по Челябинску.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России

В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено 28 марта в 23:26
Игры

В Star Citizen появились играбельные женщины

Обновлено вчера в 17:09
Общество

Медведев рассказал о полезной стороне соцсетей

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что социальные сети помогают ему оперативно реагировать на проблемы в стране — граждане пишут ему о волнующих их вопросах.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху

Обновлено вчера в 09:42
Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото

25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено вчера в 19:49
Хоккей

НХЛ. Бучневич и «Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис» Тарасенко

Обновлено вчера в 23:01
Здоровье

Роддом Салавата снова переходит под государственное управление

Напомним, в начале недели стало известно, что ранее переданный в частное управление роддом возвращают государству.
Обновлено вчера в 12:40
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