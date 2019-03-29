Армия и оружие
Минобороны показало галлюциногенный щитИзвестия вчера в 10:45
Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
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Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США
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Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
В Екатеринбурге на 14 часов задержали авиарейс до китайского курорта
В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 14 часов задерживают рейс авиакомпании IFly до китайского туристического города Санья.
Обновлено вчера в 23:50
Авто
Chery наладит выпуск кроссоверов на российском заводе «Автотор»
21 февраля компания Chery объявила о расширении гарантии на модель Tiggo 7. К гарантии пять лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, добавили идентичные сроки на кузов и лакокрасочное покрытие.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Минюст США обозначил сроки передачи конгрессу доклада Мюллера
24 марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
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Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:39
Общество
Шведский ученый предложил странам перейти на зимнее время вслед за РФ
Странам Европы следует выбрать зимнее время в качестве постоянного, как ранее это сделала Россия.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Путин наградил спикера Совфеда Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Глава государства подписал указ о награждении спикера верхней палаты парламента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено вчера в 07:34
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Патрульные корабли КНР вошли в спорные воды Восточно-Китайского моря
Как сообщает агентство Kyodo, японская береговая охрана потребовала от иностранных сторожевиков «покинуть японские территориальные воды».
Обновлено в 00:40
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева
Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие
Обновлено вчера в 20:26
Кино
Скончалась французский режиссер Аньес Варда
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено вчера в 05:14
Политика
В суд США поступили документы о депортации Марии Бутиной
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов
Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов Министерство просвещения РФ представило проект обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС).
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни
Предполагаемый виновник смертельной аварии на Можайском шоссе пришел в полицию после обращения главы Чечни, сообщил Рамзан Кадыров.
Обновлено вчера в 05:07
Общество
Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги
Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения
Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
Алексей Текслер с семьей прогулялся по вечернему Челябинску
Временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Текслер вечером 29 марта прогулялся с семьей по Челябинску.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России
В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено 28 марта в 23:26
Игры
В Star Citizen появились играбельные женщины
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Медведев рассказал о полезной стороне соцсетей
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что социальные сети помогают ему оперативно реагировать на проблемы в стране — граждане пишут ему о волнующих их вопросах.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху
Обновлено вчера в 09:42
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Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
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Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году
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НХЛ. Бучневич и «Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис» Тарасенко
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье
Роддом Салавата снова переходит под государственное управление
Напомним, в начале недели стало известно, что ранее переданный в частное управление роддом возвращают государству.
Обновлено вчера в 12:40