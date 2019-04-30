Общество

Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадовВедомости вчера в 22:31

Минобороны России запустило на сайте новый раздел. В нем опубликованы архивные фотографии советских полководцев с военных парадов с воспоминаниями их родственников и современников, а также интересные факты, связанные с проведением парада Победы на Красной площади.
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Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов

Газета.Ru05:09

Минобороны показало снимки советских полководцев с военных парадов

РБК01:48

Полководцы Великой Победы на парадах: уникальные фотоснимки

ТК Звездавчера в 17:00

Минобороны показало уникальные фото полководцев на парадах

РИА Новостивчера в 20:39

Минобороны опубликовало эксклюзивные фотографии полководцев с военных парадов

ТАССвчера в 17:49

Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы

Московский Комсомолецвчера в 17:05

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев на парадах

RT на русском02:19
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Теннис

Екатерина Макарова пропустит «Ролан Гаррос»

Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию

В одном из украинских СМИ вышло интервью советника по вопросам безопасности и обороны будущего президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Певица МакSим обратилась к фанатам после ДТП

Певица Марина Абросимова, известная под сценическим псевдонимом МакSим, после ДТП обратилась к фанатам.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Саратове вандалы осквернили памятник воинам-танкистам

Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08
Экономика

Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней

Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

В Дагестане на двое суток задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:11
Происшествия

На украинской АЭС произошел пожар

Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

Магазин в Пятигорске горит на площади 2 тыс. кв. метров

Обстоятельства случившегося уточняются.
Обновлено в 02:39
Происшествия

ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье

Обновлено в 04:28
Недвижимость

В России хотят повысить ипотечные ставки в рамках нацпроекта по жилью

ДОМ.РФ предлагает повысить средние ставки по ипотечным кредитам на 0,5–1,6 п. п. в 2019–2021 годах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:38
Общество

Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя

Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею

Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Общество

Китайцы массово вывозят кошек и собак с Дальнего Востока

В апреле 2019 года жители Китая вывезли через пропускной пункт «Нижнеленинское» Еврейской автономной области в 10 раз больше собак и кошек, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено вчера в 06:07
Общество

«Эксмо» подало в суд на «ВКонтакте» из-за аудиокниги «Темный лес»

Издательство "Эксмо" подало в суд на соцсеть "ВКонтатке" из-за аудиокниги "Темный лес" китайского писателя Лю Цысиня.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Сын миллиардера Саркисова вышел из комы

В качестве возможной причины комы родственники Сергея называют злоупотребление запрещенными препаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено в 04:27
Футбол

«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионов

Ждем чемпионства от Аякса, где руководят мои друзья – ван дер Сар и Овермарс. pic.twitter.com/k0hbsTgFQ0— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 27 апреля 2019 г. Поздравляю своего товарища Овермарса, одного из лучших спортивных директоров в мире, с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Транспорт

Стартовали перевозки по «единому» билету в Крым

Обновлено в 03:55
Здоровье

Увольнения начальства добились уральские медики с низкой зарплатой

От работы отстранено начальство поликлиники при Серовской городской детской больнице после жалоб персонала на низкую зарплату.
Обновлено в 02:48
Наука

Геномы коренных народов Евразии указали на пути древних миграций

Ученые из Института общей генетики РАН в Москве и Гарвардского университета провели совместное исследование по изучению геномов коренных народов, проживающих во внутренней Евразии.
Обновлено в 04:30
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Экономика

Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников

Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 03:41
Происшествия

Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в СИЗО «Матросская Тишина»

Обновлено в 03:04
Энергетика

Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Спорт

Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова перевоплотится в следующем сезоне в Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».
Обновлено в 05:02
Здоровье

Диетолог раскрыла секрет «правильного» шашлыка

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева рассказала, как выбрать "правильное" мясо и приготовить шашлыки так, чтобы не навредить своему здоровью.
Обновлено в 04:17
Космос

На МКС возникла проблема с системой электроснабжения

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено вчера в 17:44
Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

Обновлено вчера в 19:47
Политика

Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.
Обновлено в 04:14
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