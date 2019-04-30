Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадовВедомости вчера в 22:31

Минобороны России запустило на сайте новый раздел. В нем опубликованы архивные фотографии советских полководцев с военных парадов с воспоминаниями их родственников и современников, а также интересные факты, связанные с проведением парада Победы на Красной площади.

Экономика Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.

Хоккей Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.

Музыка Сын Олега Газманова дал совет дочери Алсу Родион Газманов, сын известного певца Олега Газманова, признался, что когда он начинал свой путь на российской сцене, то неоднократно сталкивался с критикой по причине фамилии знаменитого отца.

Происшествия В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).

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Экономика Utair может прекратить работу из-за долгов Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.

Кино «Мстители: Финал» заработали 99,5% всех киносборов в России за день Согласно информации Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, 29 апреля на фильм о супергероях пришлось 99,5% всх сборов и предварительных продаж билетов по всей России.

Политика В России может появиться «список Бутиной» В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.

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Транспорт Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.

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Политика Власти Шри-Ланки сняли запрет на использование соцсетей и мессенджеров 21 и 22 апреля в трёх городах Шри-Ланки прогремели восемь взрывов. Погибли порядка 260 человек, сотни ранены.

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Музыка Алсу обвиняют в том, что она купила дочери победу на шоу Победа досталась дочери Алсу Микелле Абрамовой, хотя на фоне других претендентов – Максима Ержана и Валерия Кузакова она выглядела довольно бледно.

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Общество Дирекция культурного кластера Севастополя начнет работать с 1 июня В Севастополе уже с первого июня начнет работать учреждение, отвечающее за строительство и функционирование будущего культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный.