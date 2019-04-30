Общество

Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадовВедомости вчера в 22:31

Минобороны России запустило на сайте новый раздел. В нем опубликованы архивные фотографии советских полководцев с военных парадов с воспоминаниями их родственников и современников, а также интересные факты, связанные с проведением парада Победы на Красной площади.
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Минобороны опубликовало эксклюзивные фотографии полководцев с военных парадов

ТАССвчера в 17:49

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев на парадах

RT на русском02:19

Минобороны показало редчайшие фото полководцев с военных парадов

РЕН ТВвчера в 23:18

Минобороны показало уникальные фото полководцев на парадах

РИА Новостивчера в 20:39

Минобороны показало снимки советских полководцев с военных парадов

РБК01:48

Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы

Московский Комсомолецвчера в 17:05

Полководцы Великой Победы на парадах: уникальные фотоснимки

ТК Звездавчера в 17:00
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Экономика

Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней

Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Хоккей

Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 13:43
Музыка

Сын Олега Газманова дал совет дочери Алсу

Родион Газманов, сын известного певца Олега Газманова, признался, что когда он начинал свой путь на российской сцене, то неоднократно сталкивался с критикой по причине фамилии знаменитого отца.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Финансы

Российский рынок акций снижается по основным индексам

Российский рынок акций снижается по основным индексам в начале торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено 28 апреля в 20:53
Экономика

Utair может прекратить работу из-за долгов

Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Общество

На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов

Обновлено вчера в 08:50
Кино

«Мстители: Финал» заработали 99,5% всех киносборов в России за день

Согласно информации Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, 29 апреля на фильм о супергероях пришлось 99,5% всх сборов и предварительных продаж билетов по всей России.
Обновлено вчера в 15:15
Политика

В России может появиться «список Бутиной»

В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие

В Сирии погиб американский военный

По предварительным данным, военнослужащий армии США погиб на севере Сирии в провинции Хасака, которая находится под контролем состоящих преимущественно из курдов сил SDF.
Обновлено в 03:18
Транспорт

Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение

Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

Обновлено вчера в 22:07
Экономика

Россиянам установили лимит на денежные переводы

Банк России установил лимит на денежные переводы в четыре страны: Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан.
Обновлено вчера в 10:09
Общество

В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками

В январе Канада запросила помилование для приговорённого к казни в Китае соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, которого китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду наркотиков.
Обновлено в 02:53
Политика

Власти Шри-Ланки сняли запрет на использование соцсетей и мессенджеров

21 и 22 апреля в трёх городах Шри-Ланки прогремели восемь взрывов. Погибли порядка 260 человек, сотни ранены.
Обновлено в 01:54
Экономика

«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР

«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Крайстчерче задержан мужчина после сообщения о бомбе

Полиция новозеландского Крайстчерча задержала 33-летнего мужчину после сообщений о взрывном устройстве в одном из районов города.
Обновлено в 02:06
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

В ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Политика

Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая

29 апреля, в ответ на вопрос, ожидается ли приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая, пресс-секретарь сказал: «Нет».
Обновлено вчера в 12:04
Политика

Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, которую осудили за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», рассказала на пресс-конференции о самых страшных моментах жизни в заключении.
Обновлено в 00:16
Музыка

Алсу обвиняют в том, что она купила дочери победу на шоу

Победа досталась дочери Алсу Микелле Абрамовой, хотя на фоне других претендентов – Максима Ержана и Валерия Кузакова она выглядела довольно бледно.
Обновлено в 03:30
Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

На одной из свадебных церемоний во Львове заметили гостей в нарядах, напоминающих обмундирование солдат вермахта.
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие

Для финских военных модернизировали копию автомата Калашникова

Rk (Rynnäkkökivääri – штурмовая винтовка) изготавливается компаниями Valmet и SAKO на базе автомата Калашникова по лицензии, приобретенной еще в 1960 году.
Обновлено в 03:18
Общество

Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»

Иск подан в рамках так называемого антипиратского законодательства: издательство добивается защиты своих авторских и смежных прав в интернете, предметом разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня в переводе Ольги Глушковой (псевдоним — Дмитрий Накамура).
Обновлено в 00:00
Общество

Дирекция культурного кластера Севастополя начнет работать с 1 июня

В Севастополе уже с первого июня начнет работать учреждение, отвечающее за строительство и функционирование будущего культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный.
Обновлено в 03:06
Энергетика

«Белнефтехим» назвал сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»

По данным Белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим», на полное восстановление работы нефтепровода «Дружба» уйдет несколько месяцев непрерывной, тяжелой работы.
Обновлено в 02:47
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