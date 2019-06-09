Минобороны планирует параллельные закупки Су-35 и Су-57REGNUM 00:36

Министерство обороны продолжит серийные закупки истребителей Су-35 после завершения текущего контракта параллельно с закупками самолетов пятого поколения Су-57, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.

с чего всё началось

Серийные закупки истребителей Су-35 для российских ВКС продолжатся после завершения текущего контракта параллельно с закупками самолетов пятого поколения Су-57. Об этом сообщил источник РИА Новости в Минобороны России.

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