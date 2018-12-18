Армия и оружие
Истребители Су-27СМ и Су-30М2 на этой неделе вернутся на крымский аэродром "Бельбек" после завершения его реконструкции, сообщили в Минобороны РФ.
Интерфакс06:14
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Лейтенант Северного флота попал в Книгу рекордов Вооруженных Сил
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Армия и оружие
Россия построит в сирийском Тартусе судостроительный завод
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Армия и оружие
В Минобороны прокомментировали информацию о переносе музея ВВС из Монино в парк «Патриот»
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