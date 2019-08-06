Происшествия
Минобороны перебросило в Ачинск роботов для тушения пожара на складеРЕН ТВ вчера в 21:59
Минобороны России в целях ликвидации возгорания склада с боеприпасами в Ачинске Красноярского края перебрасывают военно-транспортной авиацией 2 многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения "Уран-14" и два специализированных робототехнических комплекса пожаротушения МЧС России.
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Опубликовано видео переброски роботов для тушения пожара на складе в Ачинске
Телеканал 360°вчера в 22:56
Минобороны перебросит на место пожара на складе под Красноярском роботов «Уран-14»
Говорит Москвавчера в 12:04
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