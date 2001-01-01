Происшествия
Роботы потушат пожар на складе боеприпасов в АчинскеSibnet Новости вчера в 13:36
Военные направят в Ачинский район Красноярского края специальных роботов «Уран-14» для тушения пожара на складе боеприпасов, сообщила пресс-служба Минобороны России. В понедельник на складе произошёл взрыв и начался пожар, 6 тысяч человек эвакуированы.
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Опубликовано видео переброски роботов для тушения пожара на складе в Ачинске
Телеканал 360°вчера в 22:56
Минобороны перебросит на место пожара на складе под Красноярском роботов «Уран-14»
Говорит Москвавчера в 12:04
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