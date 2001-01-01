Военные направят в Ачинский район Красноярского края специальных роботов «Уран-14» для тушения пожара на складе боеприпасов, сообщила пресс-служба Минобороны России. В понедельник на складе произошёл взрыв и начался пожар, 6 тысяч человек эвакуированы.

Роботы потушат пожар на складе боеприпасов в Ачинске

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