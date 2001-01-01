Происшествия

Роботы потушат пожар на складе боеприпасов в АчинскеSibnet Новости вчера в 13:36

Военные направят в Ачинский район Красноярского края специальных роботов «Уран-14» для тушения пожара на складе боеприпасов, сообщила пресс-служба Минобороны России. В понедельник на складе произошёл взрыв и начался пожар, 6 тысяч человек эвакуированы.
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Опубликовано видео переброски роботов для тушения пожара на складе в Ачинске

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Минобороны перебрасывает роботов для тушения пожара на складе в Ачинске

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Минобороны перебросит на место пожара на складе под Красноярском роботов «Уран-14»

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К тушению пожара на арсенале в Красноярском крае подключат роботов

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RT на русскомвчера в 12:22

Минобороны отправило роботов тушить пожар на военном складе под Ачинском

РБКвчера в 13:08
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