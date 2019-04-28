Армия и оружие
Минобороны озвучило список техники для парада ПобедыМосква 24 вчера в 21:37
Минобороны России рассказало, какая техника пройдет 9 мая по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
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В газете «Красная звезда» представлен поpядок прохождения механизированной колонны на параде Победы в Москве
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Танкисты с московского парада Победы рассказали о Т-34: гениальная простота
Московский Комсомолецвчера в 11:54
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Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Культура
Как дочь Алсу вообще могла победить на «Голосе», проболтался Нагиев
Ранее Нагиев заявил об ударе по репутации из-за победы дочери Алсу на "Голосе".
Обновлено в 00:33
Политика
Главу американской тюрьмы Гуантанамо уволили после расследования
Адмирал ВМС США Крейг Стивен Фаллер уволил контр-адмирала Джона Ринга, возглавлявшего американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе.
Обновлено вчера в 21:35
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Общество
Пользователи раскрыли систему накрутки голосов в пользу дочери Алсу
В одном из каналов, было сказано, что за голос в пользу Микеллы Абрамовой предлагали тысячу рублей.
Обновлено вчера в 21:13
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами
Пострадавшие от укусов клещей с начала года обращаются за медицинской помощью не чаще обычного сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:25
Футбол
Семак: «Зенит» думает только о первом месте
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу в матче 26-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (4:2).
Обновлено вчера в 12:06
Авто
Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов по доступности новых авто
РИА Рейтинг составил рейтинг регионов по доступности покупки автомобилей. Алтайский край занял в нем 67-ое место из 85.
Обновлено вчера в 21:54
Авто
Kia в России увеличила продажи машин с пробегом в марте на 28%
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Общество
На сетевых торговых площадках обнаружили утечку 2,2 млн паспортных данных
В открытом реестре участников закупок, который обязаны вести все операторы электронных площадок в соответствии с нормами 44-ФЗ, иногда могут встречаться данные персонального характера, отметили в пресс-службе "Росэлторга".
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес
Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении дочери Микеллы
Обновлено вчера в 07:20
Культура
Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»
По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Общество
СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне
МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено вчера в 06:55
Технологии
«Первый канал» привлек Group-IB для проверки результатов голосования шоу «Голос.Дети»
Экспертам Group-IB предстоит провести независимое расследование, оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, проанализировать звонки и СМС-сообщения на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других приемов недобросовестной конкуренции.
Обновлено вчера в 17:55
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
В Сербии американский посол оскандалился перед студентами
Посол США в Сербии Кайл Скотт выступил с провальной лекцией на юрфаке Университета в Крагуеваце - на выступление явились всего несколько десятков человек, которые оказались противниками американской политики в регионе.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов
По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Теннис
Медведев опустился на шестую строчку в чемпионской гонке ATP
Россиянин Даниил Медведев опустился на шестое место в обновленной версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Обновлено в 01:46
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
"Колорадо Эвеланш" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как она сидела на коленях у избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено вчера в 20:50
Футбол
Агуэро вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров АПЛ в истории
«Манчестер Сити» со счетом 1:0 обыграл «Бернли» в матче 36-го тура АПЛ и вернул себе лидерство в турнирной таблице, опережая на 1 очко «Ливерпуль» за 2 тура до окончания чемпионата.
Обновлено вчера в 15:39
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Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Житель Брянска рассказал, как его обманули в банке
Житель Брянска рассказал, как его обманули в банке.
Обновлено в 01:15
Общество
Двух гигантских панд доставят в Москву из Китая вечером 29 апреля
В понедельник, 29 апреля, двух гигантских панд отправляют в Московский зоопарк из города Чэнду, что находится на юго-западе Китая.
Обновлено в 00:59
Общество
Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Предложение о сокращении рабочей недели в зимнее время выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:47
Авто
Составлен ТОП-5 самых ненадежных автомобилей в России
Обновлено в 00:57