Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160РБК вчера в 16:26

Российские Blackjack (так по классификации НАТО называются бомбардировщики Ту-160) были замечены над акваторией Северного моря. Британские ВВС отслеживали Tу-160 совместно с НАТО и «обеспечили, чтобы они не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства», отмечается в сообщении.
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Минобороны России прокомментировало сообщение о перехвате российских ТУ-160

Комсомольская правда11:36

Минобороны рассказало о полете Ту-160 над тремя морями

Вести.Ru11:07

Британские истребители подняты по тревоге на перехват российских бомбардировщиков

Интерфаксвчера в 10:07

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ТАССвчера в 15:59

Британские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-160

РИА Новостивчера в 13:43

ВВС Британии отправились на перехват российских бомбардировщиков

Телеканал 360°вчера в 10:42

Минобороны ответило на сообщения о «перехвате» российских Ту-160

Газета.Ru09:57
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