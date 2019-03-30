Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160РБК вчера в 16:26
Российские Blackjack (так по классификации НАТО называются бомбардировщики Ту-160) были замечены над акваторией Северного моря. Британские ВВС отслеживали Tу-160 совместно с НАТО и «обеспечили, чтобы они не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства», отмечается в сообщении.
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Минобороны России прокомментировало сообщение о перехвате российских ТУ-160
Комсомольская правда11:36
Британские истребители подняты по тревоге на перехват российских бомбардировщиков
Интерфаксвчера в 10:07
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