Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160РБК 29 марта в 16:26
Российские Blackjack (так по классификации НАТО называются бомбардировщики Ту-160) были замечены над акваторией Северного моря. Британские ВВС отслеживали Tу-160 совместно с НАТО и «обеспечили, чтобы они не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства», отмечается в сообщении.
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Минобороны России прокомментировало сообщение о перехвате российских ТУ-160
Комсомольская правдавчера в 11:36
Британские истребители подняты по тревоге на перехват российских бомбардировщиков
Интерфакс29 марта в 10:07
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